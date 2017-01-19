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Бийчанина спустя 13 лет осудили за изнасилование и убийство пенсионерки

, ИА "Амител"
Преступление произошло в 2003 году в одном из садовых домиков в Бийске

Фото: vestikavkaza.ru

Следователи раскрыли убийство пенсионерки, которое произошло в 2003 году в одном из садоводств в Бийске, сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.

Как сообщается, в тот день пьяный мужчина  находился на территории одного из садоводств. Он увидел свет в одном из домиков, сорвал замок и зашел внутрь помещения. В доме была пожилая женщина. Он изнасиловал ее и, чтобы она не сообщила об этом в полицию, задушил. 80-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.   

13 лет преступление оставалось нераскрытым. Причастность злоумышленника к преступлению удалось идентифицировать в ходе сбора генетического материала при проведении совместной работы следователей СК и оперативных сотрудников полиции по раскрытию ряда особо тяжких преступлений на территории края. Мужчина признался в содеянном.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

19.01.2017 18:12
vyacheslav_mailru

мерзавец конченый! дать ему пожизненное, чтобы сдох в тюрме!

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