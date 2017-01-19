Фото: ponedelnik.info
Крупные и средние предприятия Алтайского края за 11 месяцев 2016 года заработали около 32 миллиардов рублей. Такие данные приводит Алтайкрайстат.
Так, 472 организации из числа крупных и средних завершили 11 месяцев 2016 года с прибылью общим размером 31,9 миллиарда рублей.
Значительный прирост прибыли характерен для сферы сельского хозяйства (9,1%), где более 90% предприятий сработали с прибылью, транспорта и связи (в 2,3 раза), целлюлозно-бумажного производства (в 2 раза), производства резиновых пластмассовых изделий (на 47%), производства транспортных средств и оборудования (на 26,1%), химического производства (6,9%).
В Алтайкрайстате напоминают, что по итогам 11 месяцев 2016 года в Алтайском крае выпуск продукции сельского хозяйства увеличен на 11,3% (по России – на 4,1%), промышленной продукции – на 1,6% (по России – на 0,8%). Среднемесячная номинальная заработная плата в целом по краю выросла в 2016 году на 5,1%, наибольший рост показателя зафиксирован в таких отраслях экономики, как сельское хозяйство (108,4%).
Комментарии
выпуск промышленной продукции увеличен на 1,6% при годовой инфляции в 5,38% то есть имеем отрицательную динамику роста выпуска промышленной продукции ) все-таки сеятеля в лаптях и рубище надобно на герб Алтайского края - возвращаемся в Россию, которую мы потеряли
Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв поддержал инициативу губернатора Владимирской области Светланы Орловой о том, что каждый найденный жителями гриб, ягода и орех должны приносить прибыль в местный бюджет. Таким образом, надо полагать, обнаружен «надёжный финансовый источник» по затыканию дыры, пробитой в бюджете падением нефтяных доходов.
http://gazeta-pravda.ru/archive/issue/2-30499-12-yanvarya-2017-goda/u-nishchikh-otberut-poslednee/
А где доходы от торговли или оне в убытке?