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Крупные и средние предприятия Алтайского края за 11 месяцев 2016 года заработали около 32 миллиардов рублей. Такие данные приводит Алтайкрайстат.

Так, 472 организации из числа крупных и средних завершили 11 месяцев 2016 года с прибылью общим размером 31,9 миллиарда рублей.

Значительный прирост прибыли характерен для сферы сельского хозяйства (9,1%), где более 90% предприятий сработали с прибылью, транспорта и связи (в 2,3 раза), целлюлозно-бумажного производства (в 2 раза), производства резиновых пластмассовых изделий (на 47%), производства транспортных средств и оборудования (на 26,1%), химического производства (6,9%).

В Алтайкрайстате напоминают, что по итогам 11 месяцев 2016 года в Алтайском крае выпуск продукции сельского хозяйства увеличен на 11,3% (по России – на 4,1%), промышленной продукции – на 1,6% (по России – на 0,8%). Среднемесячная номинальная заработная плата в целом по краю выросла в 2016 году на 5,1%, наибольший рост показателя зафиксирован в таких отраслях экономики, как сельское хозяйство (108,4%).