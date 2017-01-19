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Возбуждение уголовного дела в отношении начальника следственного управления УМВД России по Барнаулу Андрея Арестова прокомментировали в региональном главке МВД.
"Если вина сотрудника будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством", – указывают в ведомстве.
Также в ГУ МВД подчеркнули, что непосредственных руководителей полисмена привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
Напомним, что о возбуждении уголовного дела в отношении начальника следственного управления УМВД России по краевой столице 19 января сообщили в СУ СК РФ по региону.
Согласно версии следствия подозреваемый с мая 2016 по январь 2017 года частями получал взятку в особо крупном размере в сумме 1 миллион 200 тысяч рублей. Посредником в преступной схеме, как указывают в СКР, выступал знакомый полицейского.
Накануне высокопоставленный правоохранитель был задержан работниками краевого управления ФСБ с поличным.
Комментарии
Это ж наверняка не в первый раз. Отбирать "НАЖИТОЕ" БУДУТ?
Делился с кем или нет ? Вот в чем вопрос!
Фамилие подходящее...
А кто же посредник?
Мук 19 января 2017 г. 14:32 Я тебе на банкфаксе уже написал...
Капец какой то! Если руководы берут, что говорить уже о простой пехоте!
19.01.2017 14:39 гость простой пехоте никто не дает.
Если задержан с поличным тут еще думать))))
Кто то платить устал уже туда ... Решился пойти сдать всю эту богодельню
мента взяли - как приятно на душе, прям двойной праздник сегодня) но вот возникает такой вопрос - все время ловят ментов, а почему нет новостей, где поймали чекиста? единственное, что вспоминается по этому поводу, так это какой-то генерал фсб застрелился - это у них так принято? или с полонием?)