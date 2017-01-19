Фото: Екатерина Смолихина ИА "Амител"

Жители Барнаула активно принимают участие в праздновании Крещения Господня в четверг, 19 января. Как обычно, на речном вокзале в Барнауле оборудована крещенская купель.

Читайте также: Стоп-кадр. Крещенский обряд начался в Барнауле

Как сообщалось ранее, по распоряжению местного МЧС, одновременно на лед запускают не больше 80 человек. Днем ранее здесь побывал глава администрации Барнаула Сергей Дугин. Он осмотрел купель и еще раз обговорил правила безопасного поведения на льду.