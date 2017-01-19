Фото: Екатерина Смолихина ИА "Амител"
Жители Барнаула активно принимают участие в праздновании Крещения Господня в четверг, 19 января. Как обычно, на речном вокзале в Барнауле оборудована крещенская купель.
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Как сообщалось ранее, по распоряжению местного МЧС, одновременно на лед запускают не больше 80 человек. Днем ранее здесь побывал глава администрации Барнаула Сергей Дугин. Он осмотрел купель и еще раз обговорил правила безопасного поведения на льду.
Комментарии
На 2-м фото, красивая девушка.
а девушки по канонам одеты? в купальниках можно? почему не в ночнушках?
19.01.2017 15:27 - гость - А разве есть какие то заветы/каноны на купание? Это не является христианской традицией. Этому веянию около 10 лет.
Люблю когда дефченки без купальников вообще приезжают....
19.01.2017 15:30 - гость -
да если бы я знал есть или нет, то я бы не спрашивал) а без тоже неплохо. только сначала надо чтоб мимо цензора проходили)
судя по лицам, женщины у нас выносливее мужчин
15:30 нашёлся тут любитель голых титег
Судя по лицам Викуски Нуландт и Надюшки Савченко,то да! У нас в США,очень вынослевые тётки!