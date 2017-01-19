Великий художник Ван Гог в представлении не нуждается, хотя некоторые все-таки узнали о его существовании только благодаря хиту группировки "Ленинград". Оттолкнувшись от этой темы, в день рождения других известных живописцев – Валентина Серова и Поля Сезанна – редакция Amic.ru предлагает читателям проверить свои знания об искусстве в новом тесте.
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Комментарии
Мне только на лабутенах ходить)
- А где тут искусство, а где лажа? - Ну вот если ты увидел и замер с немым восхищением - это шедевр. Если восхитился - искусство. А если у тебя возникает вопрос, что это за ерня, и тебе начинают объяснять, что это искусство - значит, лажа!
мне тоже-только на лабутенах...
"Цитатник" у меня с авторами теста явно не совпадает...Хотя и 4 из 7...
НА! ЛА! БУ! ТЕНАХНАХ!!!!