Великий художник Ван Гог в представлении не нуждается, хотя некоторые все-таки узнали о его существовании только благодаря хиту группировки "Ленинград". Оттолкнувшись от этой темы, в день рождения других известных живописцев – Валентина Серова и Поля Сезанна – редакция Amic.ru предлагает читателям проверить свои знания об искусстве в новом тесте.