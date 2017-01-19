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Женщина в Братске заявила, что убила своих сына и дочь. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом пишет "Российская газета".

Известно, что 31-летняя женщина обратилась в правоохранительные органы утром в четверг, 19 января. На месте ЧП полиция нашла тела шестилетней девочки и двухлетнего мальчика. Тела детей отправлены на медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Издание пишет, что семья считалась благополучной. Но мать посещала консультации психиатра.