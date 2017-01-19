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Новость о возбуждении уголовного дела в отношении начальника следственного управления УМВД России по Барнаулу Андрея Арестова взбудоражила краевую столицу в четверг, 19 января.

Несмотря на то, что имя правоохранителя не очень часто появлялось в прессе, к моменту задержания он занимал весьма и весьма высокий пост, являясь заместителем начальника городского управления МВД в чине подполковника юстиции.

Судя по всему, карьеру Андрея Арестова можно назвать весьма успешной. В нынешней должности он состоит к своим 36 годам. Отметим, что полисмен является уроженцем Казахской ССР. Он родился 9 мая 1980 года в Караганде.

Ранее Арестов возглавлял отдел по расследованию преступлений, совершенных на территории, обслуживаемой отделами полиции №5 и №10 следственного управления УМВД России по Барнаулу, и в этом качестве в 2014 году городской думой ему была вручена почетная грамота за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм.

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Что касается обстоятельств преступления, в котором обвиняют полицейского, то, по версии краевого управления Следственного комитета, Андрей Арестов в том числе через своего знакомого частями получал взятку на общую сумму 1,2 миллиона рублей.

Накануне правоохранитель и второй фигурант были задержаны. Причем, как уточнили в СКР, полисмен был взят сотрудниками регионального управления ФСБ с поличным.

Относительно взятки известно, что сам подозреваемый предложил некоему гражданину передать ему незаконное вознаграждение за снятие ареста с имущества по уголовному делу, находящемуся в производстве следственного органа, а также за его прекращение и последующее невозобновление предварительного следствия.

Очевидно, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении Андрея Арестова меры пресечения. Портал Amic.ru продолжает следить за развитием событий.