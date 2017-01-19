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Руководитель Театра эстрады Александр Новиков, который ранее был помещен под домашний арест, нашел инвесторов, которые дадут деньги на достройку жилого комплекса "Бухта Квинс" в Екатеринбурге. Об этом пишет портал Regnum.ru.

Певец заявил, что у него есть четыре потенциальных инвестора. Новиков даже назвал имя одного из них – это Алибек Исаев. По словам шансонье, стоимость завершения проекта жилого комплекса — 1,5 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, Новиков был помещен на два месяца под домашний арест в рамках уголовного дела, возбуждённого в ноябре 2015 года по итогам прокурорской проверки. Скандал разгорелся из-за коттеджного кооператива "Бухта Квинс".