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Самолет авиакомпании An All Nippon Airways в Японии рано утром в четверг, 19 января, проскочил взлетно-посадочную полосу в аэропорту Титосе и застрял в сугробе. Об этом пишет Gazeta.ru.

Как сообщает издание, ЧП случилось в крупнейшем аэропорте японской префектуры Хоккайдо. На борту самолета находилось 25 пассажиров. Никто из них не пострадал.

Сообщается, что это был двухмоторный турбовинтовой пассажирский самолет Bombardier DHC-8.