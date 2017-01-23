Покупка квартиры – трудная задача, особенно когда рынок пестрит объявлениями о новых домах и скидках. Как не ошибиться и сделать правильный выбор, ведь жилье должно находиться в хорошем районе, иметь адекватную цену и проверенного застройщика? Жилой комплекс "Изумрудный" не только соответствует всем требованиям, но и является первым в своем роде.

ЖК "Изумрудный" поражает скоростью возведения. Его строительство было начато в начале декабря 2016 года. Строительная техника на объекте работает круглые сутки, работа не прекращается ни на день. Как видно из последней фотосессии, опубликованной на сайте, застройщик заканчивает возведение пятого этажа. Напомним, что всего комплекс насчитывает десять этажей.

По словам прораба строительной площадки, поставлена задача строить один этаж в неделю и в ближайшие два месяца закончить возведение каркаса дома. Программа максимум – ввести дом в эксплуатацию в конце ноября – начале декабря 2017 года.

При проектировании жилого комплекса в первую очередь были учтены интересы будущих жильцов. Застройщик отказался от офисов и магазинов на первом этаже здания в пользу крытой застекленной детской и спортивной площадок. Впервые в Барнауле застройщик жертвует самыми прибыльными квадратами первого этажа в пользу жильцов дома. Также в холлах дома нет обычного для многоэтажек расположения квартир – дверь в дверь, двери расположены только с одной стороны коридора. На каждом этаже и на каждой площадке четыре объемных окна.

Стоит сказать о придомовой территории. Помимо достаточного количества парковок, реализован принцип “двор без машин”. Территория комплекса будет огорожена, будет организована круглосуточная охрана.

Продажи квартир в доме стартовали в конце декабря 2016 года. Сегодня цены на квартиры начинаются от 899 000 рублей, данная акция продлится до конца января, далее застройщик планирует повышение цен.

Узнать подробности проекта можно на сайте изумрудный-жк.рф или по телефону отдела продаж: +7 (3852) 533-000. Получить информацию о застройщике "Вектор" можно на его официальном сайте www.vector-gk.ru.