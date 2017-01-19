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Суд в Заринске приговорил несовершеннолетнего к 2,5 годам воспитательной колонии за разбойное нападение, которое парень учинил, находясь в состоянии опьянения.

Как сообщили в краевой прокуратуре, учащийся техникума, будучи пьяным, решил совершить разбойное нападение на местного жителя, желая забрать его деньги. В итоге молодой человек догнал мужчину и напал на него.

"Несовершеннолетний преступник нанес потерпевшему руками и ногами несколько ударов по различным частям тела, в том числе в область головы, высказывая при этом требование о передаче денежных средств", – уточняют в прокуратуре. Жертве преступления пришлось отдать нападавшему пять тысяч рублей.

Потерпевший получил закрытый перелом костей спинки носа, множественные ушибы мягких тканей лица и поясничной области.

Известно, что подросток совершил преступление, отбывая условное наказание по предыдущему приговору. В итоге ему дали 2,5 года лишения свободы в воспитательной колонии.