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Спасатели проникли внутрь отеля, расположенного в центральной части Италии, который завалило снежной лавиной. Спасатели добирались до отеля на лыжах несколько часов. Об этом пишет ТАСС.

Один из спасателей рассказал, что в здании отеля обнаружили много погибших. Пока неизвестно, сколько человек стали жертвами этого ЧП. Сообщается, что внутри отеля было около 30 человек. Ранее была информация, что внутри отеля находятся 20 человек.

Напомним, лавина сошла вечером в среду, 18 января. Скорее всего, это происшествие было вызвано землетрясением, произошедшим в стране. Сейчас в районе отеля наблюдаются сложные метеоусловия.

