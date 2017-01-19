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Тестирование государственного мессенджера начали в России, сообщил в интервью "Российской газете" советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко.

Говоря об этом, Клименко отметил: "Идет тестирование, результаты разные. Институт развития интернета этой темой активно будет заниматься в этом году".

В качестве основной задачи советник главы государства назвал создание мессенджера, который мог бы отвечать задачам каждого госучреждения.

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Итоги тестов затем станут основой технического задания.