Фото: obzor.press
Тестирование государственного мессенджера начали в России, сообщил в интервью "Российской газете" советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко.
Говоря об этом, Клименко отметил: "Идет тестирование, результаты разные. Институт развития интернета этой темой активно будет заниматься в этом году".
В качестве основной задачи советник главы государства назвал создание мессенджера, который мог бы отвечать задачам каждого госучреждения.
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Итоги тестов затем станут основой технического задания.
Комментарии
зачем ???для чего он нужен ???
-гость- 16:58 с колен же встаем! Португалию догоняем !йотафон, теперь вот мессенджер...
Для того, чтобы Государство стало ближе к людям, но отдельно от людей, чтобы даже попыток взлома не было
Да просто,все -уволены!
а соцсеть "Чиновники" тоже будет?