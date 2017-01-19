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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл может стать обладателем очень дорогого телефона, который будет покрыт чистым сусальным золотом по специальной технологии золочения, аналогично позолоте куполов православных храмов. Об этом пишет РИА Новости.

Такой подарок священнослужителю может преподнести один из российских производителей люксовых телефонов. Представитель этой компании рассказал, что сейчас они выясняют, каким образом могут передать телефон представителю РПЦ.

Как пишет издание, на крышке гаджета выгравирован крест и надпись: "Спаси и сохрани". Известно, что стоимость телефона начинается от 380 тысяч рублей и заканчивается 1,5 млн рублей.