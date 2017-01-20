Голливудский актер Джордж Клуни и его супруга Амаль Клуни (Аламуддин) станут родителями двойни, сообщает "Лента". Стоит отметить, что Джоржду уже 55 лет, и это будет его первый отцовский опыт. Его жене Амаль 38 лет.

Ранее актер неоднократно высказывал свое нежелание обзаводиться потомством. Тем не менее сейчас мужчина изменил свою точку зрения и новость о единовременном зачатии сразу и дочери, и сына называет не иначе как семейный джекпот. Сообщается, что дети были зачаты с помощью ЭКО.

Джордж и Амаль сыграли свадьбу в Венеции 27 сентября 2014 года. Пара обручилась в апреле 2014 года. Аламуддин родилась в Ливане, окончила Оксфордский университет и юридическую школу в Нью-Йорке. В 2011 году стала адвокатом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.