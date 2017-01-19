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Состоялось первое судебное заседание по делу о смерти Данила Ченцова

, ИА "Амител"
На скамье подсудимых оказались директор детского лагеря "Факел" Андрей Недобежкин и директор СДЮШОР № 3 Сергей Трескин

В Бийске начался суд по делу гибели 14-летнего Данила Ченцова. Первое судебное заседание прошло 18 января. Оно было посвящено зачитыванию обвинительного заключения, утверждённого прокуратурой. Обвинение было предъявлено директору детского лагеря "Факел" Андрею Недобежкину и директору СДЮШОР № 3 Сергею Трескину.

Их обвиняют в халатности, которая, по мнению следствия, повлекла смерть 14-летнего самбиста Данила Ченцова, пропавшего во время кросса 20 августа 2015 года, сообщают "Бийские Ведомости".

По версии обвинения, Сергей Трескин не организовал подсчёт участников кросса на финише, а Андрей Недобежкин своевременно не сообщил об исчезновении ребёнка в полицию. Это не позволило начать поиск Данила Ченцова до наступления ночи. Организаторам кросса, которые сейчас находятся под подпиской о невыезде, грозит лишение свободы до пяти лет.

Напомним, Данил Ченцов пропал днем 20 августа во время спортивного мероприятия. 30 августа подростка обнаружили мертвым. СУ СК РФ по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц детского оздоровительного лагеря "Факел". Причина, по которой подросток сошёл с дистанции и умер, так достоверно и не установлена.

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Комментарии

19.01.2017 17:46
- гость -

Нашли крайних. Ребенка и родителей, конечно, жалко, но к смерти их действия не привели. Всё равно начали бы искать через три дня. Типа парень взрослый ушел погулять.

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19.01.2017 17:50
- гость -

Нет никаких трех дней, детей ищут сразу

0  0
19.01.2017 17:54
- гость -

Только вот должны , но ничего не делают

0  0
19.01.2017 17:56
- гость -

Причина, по которой подросток сошёл с дистанции и умер, так достоверно и не установлена.

А как можно обвинять людей, раз этот факт не установлен. Вполне возможно, моментальное обращение ничего бы не дало. Стрелочников нашли.

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