В Бийске начался суд по делу гибели 14-летнего Данила Ченцова. Первое судебное заседание прошло 18 января. Оно было посвящено зачитыванию обвинительного заключения, утверждённого прокуратурой. Обвинение было предъявлено директору детского лагеря "Факел" Андрею Недобежкину и директору СДЮШОР № 3 Сергею Трескину.

Их обвиняют в халатности, которая, по мнению следствия, повлекла смерть 14-летнего самбиста Данила Ченцова, пропавшего во время кросса 20 августа 2015 года, сообщают "Бийские Ведомости".

По версии обвинения, Сергей Трескин не организовал подсчёт участников кросса на финише, а Андрей Недобежкин своевременно не сообщил об исчезновении ребёнка в полицию. Это не позволило начать поиск Данила Ченцова до наступления ночи. Организаторам кросса, которые сейчас находятся под подпиской о невыезде, грозит лишение свободы до пяти лет.

Напомним, Данил Ченцов пропал днем 20 августа во время спортивного мероприятия. 30 августа подростка обнаружили мертвым. СУ СК РФ по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц детского оздоровительного лагеря "Факел". Причина, по которой подросток сошёл с дистанции и умер, так достоверно и не установлена.

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