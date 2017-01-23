Региональный турнир по футболу "Сибирский Кубок 2017" подошел к концу. Это уже третий турнир, проводимый при поддержке футбольной секции "MASTERBALL".

В отличие от предыдущих двух лет, в этом году турнир состоялся в спортивном клубе "ТЕМП", который является первым и единственным в Алтайском крае полноразмерным крытым футбольным манежем с искусственным газоном последнего поколения.

Игры спортсменов 2001 и 2003 годов рождения проходили в период с 3 по 7 января, а игры спортсменов 2002 и 2005 годов рождения – с 8 по 12 января. После нескольких дней упорной и неуступной борьбы места распределились следующим образом:

Юниоры до 16 лет. Сибирский Кубок-2017 U-16

I место – "Алтай-2001"

II место – "Сибирь-2001"

III место – "Металлург-Кузбасс-2001"

Юниоры до 15 лет. Сибирский Кубок-2017 U-15

I место – "ОСДЮСШ-2002 Иркутск"

II место – "Динамо-2002 Барнаул"

III место – "ДЮСШ-17-2002 Томск"

Юниоры до 14 лет. Сибирский Кубок-2017 U-14

I место – "Томь-2003"

II место –"Сибирь-2003"

III место – "Алтай-2003"

Юниоры до 12 лет. Сибирский Кубок-2017 U-12

I место – "Енисей-2005 Красноярск"

II место – "Алтай-2005 Барнаул"

III место – "Иртыш-2005 Омск"

ООО "Спортивный клуб "ТЕМП" находится по адресу: Балтийский первый проезд, 9. Записаться в секцию или узнать подробности можно по телефону: 506-140 либо на сайте sctemp.ru или на странице "ВКонтакте".