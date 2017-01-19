Фото: vk.com/barneos22

Барнаульские автолюбители жалуются на огромную пробку, образовавшуюся на улице Антона Петрова в районе храма Александра Невского из-за большого наплыва горожан, идущих в церковь.

"Антона Петрова между Попова и Малахова, где церковь, пешеходы не заканчиваются. Пробка в обе стороны", – сообщает один из очевидцев в паблике Barnaul 22.

Отметим, что подобная ситуация в целом является типичной для этой улицы. На большие церковные праздники здесь действительно очень много пешеходов, направляющихся в храм. Понятно, что на Крещение в церкви большой наплыв прихожан.

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Ситуация усугубляется тем, что некоторые барнаульцы паркуют свои автомобили неподалеку от храма.