Ученые выяснили, что сидячий образ жизни значительно ускоряет старение клеток на генетическом уровне. Из-за этого мы теряем порядка восьми лет жизни.

В исследовании приняли участие 1500 женщин в возрасте от 64 лет до 95. Неделю они носили отслеживающие физическую активность браслеты-акселерометры.

Выяснилось, что длина теломер – участков хромосом, уменьшение которых связано со старением, у пожилых участниц эксперимента зависела от двух факторов: как много они сидели и как часто испытывали физические нагрузки.

Длина теломер была больше у тех женщин, которые за день хотя бы 30 минут уделяли внимание физическим нагрузкам. Женщины, около 10-13 часов проводившие в сидячем положении, имели теломеры значительно короче нормы.