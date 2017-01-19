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Барнаульцы вечером в четверг, 19 января, встали в многокилометровые пробки. Согласно сервису "Яндекс.пробки", сейчас дорожная ситуация оценивается в восемь баллов.

Сложная дорожная ситуация сохраняется на проспекте Ленина. Здесь движение затруднено от улицы Молодежной до улицы Северо-Западной. "Стоит" проспект Строителей от улицы Деповской до Павловского тракта. Заторы наблюдаются на улицах Малахова, Советской Армии и Попова.

Кроме этого, пробки образовались на улицах Власихинская и Челюскинцев. Движение также затруднено на улице Гоголя.