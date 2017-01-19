Фото: Екатерина Смолихина, ИА "Амител"

Больше 1,8 миллиона россиян искупались на Крещение в проруби по всей стране, сообщает пресс-служба МЧС России.

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В ведомстве подчеркивают, что всего в России было оборудовано около четырех тысяч мест для купания. Между тем, по данным МЧС, в прошлом году купавшихся в проруби в этот день было меньше.

Порядок около крещенских купелей обеспечивали более 42,4 тысячи сотрудников спецслужб. Во все подразделения МЧС поступило распоряжение о режиме повышенной готовности.

Как пишет РИА Новости, праздник Крещения прошел без происшествий.