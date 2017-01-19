Фото: pixabay.com

Женщину, подозреваемую в убийстве своих детей, отправили в психиатрическую больницу. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказал источник издания, женщина не задержана, так как находится в стационаре. Также известно, что подозреваемая находилась в декретном отпуске, до которого работала в местной администрации.

Напомним, женщина утром 19 января сама сообщила в правоохранительные органы об убийстве своих детей. Прибывшие на место ЧП сотрудники правоохранительных органов нашли тела пятилетней девочки и двухлетнего мальчика. Семья, в которой произошла трагедия, считалась благополучной. Женщина ранее обращалась за консультацией к психиатру. По данному факту возбуждено уголовное дело.