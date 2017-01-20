Фото: Вячеслав Мельников

Гололед, снег и ветер прогнозируют синоптики в Алтайском крае в пятницу, 20 января.

Согласно данным регионального Гидрометцентра, осадки ожидаются в западных районах. Также возможны метель, на дорогах гололедица. Днем по краю -9…-14 градусов, в предгорьях -4…-9 градусов.

Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду, в западных и южных районах порывы до 13-18 метров.

В Барнауле снег ожидается в конце дня, на дорогах гололедица. Температура в краевой столице -10…-12 градусов. Ветер до 11 метров.