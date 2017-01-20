Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 130 "квадратов", расположенную в кирпичной восьмиэтажке на Змеиногорском тракте, продают в Барнауле за 13 миллионов рублей, говорится в объявлении на сайте Avito.ru.
Дом находится в поселке Три фонтана. Квартира расположена на втором этаже. В квартире три комнаты, имеется два санузла с ванной и душевой. Теплые полы. В поселке круглосуточная охрана и видеонаблюдение.
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Собственник жилья рассматривает вариант обмена квартиры на автомобиль.
Комментарии
Собственник жилья рассматривает вариант обмена квартиры на автомобиль. на один?
могу колесо от ламборджини диабло предложить на обмен.
не продадут они ее, сильно большой ценник. такие квартиры можно организовать за 8.
на амике как всегда самый большой неликвид по самым высоким ценам.
Мне понравилось, я бы взял. А почему продают и почему так дорого?
Может кран или танк!
И это просто 3-комнатная квартира, не дом...
Злой эклер еще не высказал свое авторитетное мнение?
Злой эклер еще не высказал свое авторитетное мнение?
не провоцируйте скандал
не провоцируйте скандал
ыре скучно в автобусе