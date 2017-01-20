Фото: avito.ru

Трехкомнатную квартиру площадью 130 "квадратов", расположенную в кирпичной восьмиэтажке на Змеиногорском тракте, продают в Барнауле за 13 миллионов рублей, говорится в объявлении на сайте Avito.ru.

Дом находится в поселке Три фонтана. Квартира расположена на втором этаже. В квартире три комнаты, имеется два санузла с ванной и душевой. Теплые полы. В поселке круглосуточная охрана и видеонаблюдение.

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Собственник жилья рассматривает вариант обмена квартиры на автомобиль.