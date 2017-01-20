Фото: trkterra.ru
Предприниматель из Барнаула забыл в ресторане сумку с 4 миллионами рублей, которую в итоге ему вернули благодаря бдительности официанта.
Как сообщает "Капиталист", инцидент имел место в одном из заведений в центре краевой столицы. Бизнесмен продал свой внедорожник. Сделку мужчина решил отметить. В итоге борсетку с 4 миллионами рублей он оставил в заведении.
Сумку обнаружил официант. Установить личность хозяина удалось благодаря именной карте лояльности. В итоге сотруднику ресторана дали очень щедрые чаевые.
Комментарии
Какое мерзкое слово - борсетка. Хотя, его, как-будто бы уже даже зафиксировали в словарях? Но все равно неприятное такое слово, вульгарное.
а могли бы и не вернуть, пьяненький колент бы и не вспомнил, где оставил
Не, Покемон. Официант всё правильно сделал. Думаю, что 4 ляма это не та сумма, которую можно забыть и потом махнуть рукой, так что любой пьяненький клиент на утро найдет, где их оставил. А за такую сумму можно и шарообразное образование с плеч скрутить....