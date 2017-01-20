Фото ТНТ

Он актер и продюсер, но до сих пор называет себя "простым парнем из интернета". Денис Кукояка, прославившийся после таких сериалов, как "Реальные пацаны", "Пьяная фирма" и "ЧОП", рассказывает о работе в новом проекте на телеканале ТНТ – сериале "Гражданский брак". Денис раскрыл свой опыт гражданского брака, ответил честно на вопрос о соперничестве с Павлом Прилучным и пояснил, чем отличается новый сериал ТНТ от всех ранее снятых. Кстати, жена Дениса наотрез отказалась смотреть этот сериал. Актер раскрыл нам мотивы и этого странного поступка супруги.

Корреспондент: Традиционно считается, что главными сторонниками отношений "без штампа в паспорте" являются мужчины. Так ли это?

Денис Кукояка: Мне кажется, что да. Я сам 10 лет прожил со своей девушкой в гражданском браке и только на десятый год сделал предложение. Я не торопился. Но, наверное, не ошибусь, если скажу, что все девушки мечтают сразу выйти замуж, устроить свадьбу.

Корр.: А почему так долго тянули с предложением?

Д.К.: Я не понимал, наверное, как, и все мужчины, что со вступлением в брак может что-то измениться. Все время у меня были стандартные оговорки – давай подождем еще чуть-чуть, должна сложиться карьера или что-то еще. А потом я решил, что тянуть уже некуда, и сказал: "Выходи за меня".

Корр.: И как вы сделали предложение? Романтично или было все банально – стоя на коленях, подарили кольцо?

Д.К.: Скорее, это выглядело банально. Я планировал сделать предложение в Париже, но не вышло. Я попытался найти выход из ситуации – скачал на плазменную панель виды Парижа, музыку и в день своего рождения предложил стать моей женой.

Корр.: Она обещала подумать?

Д.К.: Она сказала: "Наконец-то!" (Смеется).

Фото ТНТ

Корр.: В одном из эпизодов сериала показано, как ваш герой Тема избегает признания в любви Нике. А насколько легко даются вам эти заветные для всех девушек слова?

Д.К.: Для меня это одна из самых главных тем, которые я не понимаю. Даже когда я исполнял эту роль, так и не понял. Я вообще часто говорю моим близким, друзьям, что я их люблю. Это не самые трудные слова, которые можно сказать. А вот почувствовать их – это уже другое дело.

Корр.: В сериале присутствуют и романтические, и постельные сцены. Вы испытывали неловкость во время работы над ними?

Д.К.: Я волновался, но в сериале очень грамотно было сделано, что съемка всех этих сцен была перенесена на самые последние съемочные дни, когда мы с Агатой уже притерлись друг к другу.

Корр.: Расскажите о работе с Агатой. Она ведь тоже уже известная актриса. Кстати, в фильме вы очень органично смотритесь...

Д.К.: Расскажу вам историю. Когда меня утвердили на роль, ко мне на кастинг приходило ежедневно много девушек, как бы странно это ни звучало (смеется). Пятнадцать, двадцать девушек в день приходили играть со мной. И после сороковой или пятидесятой пришла Агата Муцениедзе. Я сразу понял: "Вот, это она, это класс!" Мы сняли материал, побежали к продюсерам Good Story Media показать, как у нас все отработано! Включаем запись, а звук не записался! И даже без звука все сразу поняли, как она подходит. Когда увидел Агату на площадке, какой-то внутренний щелчок произошел.

Корр.: Как к этим съемкам отнеслась ваша жена?

Д.К.: Она сразу дала понять, что по понятным причинам смотреть сериал не будет. Я не показывал ей серии. Но на презентации нового сезона телеканала ТНТ, на который мы пошли вместе, был маленький трейлер "Гражданского брака", в котором как раз было много сцен, в котором мы с Агатой целуемся. Жена на это все посмотрела, сказала: "Денис, ты хорошо сыграл, ты неплохой актер, но смотреть я сериал не буду".

Корр.: А супруг Агаты Павел Прилучный не косился на вас на премьере? Не смотрел как на соперника?

Нет-нет, что вы, какие соперники! Не дай бог он услышит это или прочитает (смеется). Посмотрите на Павла Прилучного и на меня (смеется).

Фото ТНТ

Корр.: Денис, вы до сих пор называете себя "простым парнем из интернета", но как удалось простому парню стать столь известным актером?

Удалось это с помощью социальной сети Твиттер. Ссылки на наши с ребятами сериалы мы отправляли всем, даже Рыжему из "Иванушек", но откликнулся в свое время только Антон Зайцев (продюсер и сценарист в компании Good Story Media – прим. ред.). Он нам написал: "Ребята, приезжайте, давайте поработаем". Так я получил свою первую роль в "Реальных пацанах". Потом он нам сказал: "А попробуйте еще…" Решающим фактором стала ссылка в Твиттере, с этого все понеслось.

Корр.: А как попали непосредственно в этот сериал? Роль писалась под вас или вам пришлось проходить кастинг?

Д.К.: Нет, ребята уже отсняли пилотную серию с другими актерами и решили устроить перекастинг. А я в тот момент был креативным продюсером сериала "ЧОП" на ТНТ. Однажды я спускался из столовой по лестнице, и один из создателей "Гражданского брака" предложил мне попробоваться на роль. Я согласился без особых надежд на что-то. А потом мне сказали, что я понравился! Для меня это было полной неожиданностью. Я просто шел из столовой, а попал в сериал.

Корр.: Как вы оценили свою игру, когда вы увидели серии "Гражданского брака" на экране?

Д.К.: Я не могу смотреть на себя на экране. Мне это сложно дается, я очень стесняюсь. Но если забыть про стеснение, после просмотра всех 16 серий я испытал очень необычные чувства. Дело в том, что сам я люблю более брутальный юмор, как в "ЧОП", например. А в этом сериале все очень возвышенно, и как ни странно, именно после просмотра, хотя я знал, где я снимаюсь, я прочувствовал всю лиричность сериала и этой темы. Мне понравилось.

Корр.: Отношения парня и девушки – тема стара как мир. Много было снято в России и за рубежом таких картин. В чем уникальность сериала "Гражданский брак", на ваш взгляд? Что должно зацепить зрителя?

Д.К.: Уникальность именно в нашей паре, такого еще не показывали. Есть мальчик, который хочет стать интернет-звездой, попасть в Comedy Club, и девочка – дочка военного. Это как будто старый мир и новый мир столкнулись лбами. Поэтому уникальность следует искать в этой паре, в их взаимоотношениях.

Увидеть сериал "Гражданский брак" можно с понедельника по четверг в 20:00 на ТНТ.

ИА "Амител" благодарит ТНТ за предоставленный материал