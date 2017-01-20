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Замминистра обороны России Юрий Борисов заявил, что в скором времени в стране появится гиперзвуковое оружие, передает РБК.

По его словам, данное оружие, требующее использования "принципиально новых материалов и систем управления", уже "на подходе". Также Борисов отметил, что гиперзвуковое оружие работает совсем "в другой среде, в плазме".

Замглавы Минобороны добавил, что армия РФ находится на рубеже научно-технической революции, поскольку скоро будут использоваться совсем другие принципы управления операциями войск.

По словам Борисова, теперь победителем будет становиться тот, "кто быстрее научится обнаруживать противника, выдавать целеуказания и поражать". Он подчеркивает, что выполнять эти действия необходимо в "реальном ​масштабе времени".

Также замглавы военного ведомства отметил, что время от принятия решения до конечного результата сокращается и вскоре оно будет составлять секунды.

Издание напоминает, что в конце октября минувшего года "Известия" сообщили об успешном испытании гиперзвукового летательного аппарата (ГЗЛА) на камчатском полигоне Кура. В материале подчеркивалось, что это первое успешное испытание оружия, развивающего скорость на максимальной высоте до 7 км/с. ГЗЛА предназначен для установки вместо традиционных боеголовок на перспективные межконтинентальные баллистические ракеты.

РБК добавляет, что о возможном появлении гиперзвукового оружия в стране также писал "Коммерсант" со ссылкой на главу корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Бориса Обносова. Он заявлял, что это произойдет "в начале следующего десятилетия".