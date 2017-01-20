Фото: mtdata.ru
Замминистра обороны России Юрий Борисов заявил, что в скором времени в стране появится гиперзвуковое оружие, передает РБК.
По его словам, данное оружие, требующее использования "принципиально новых материалов и систем управления", уже "на подходе". Также Борисов отметил, что гиперзвуковое оружие работает совсем "в другой среде, в плазме".
Замглавы Минобороны добавил, что армия РФ находится на рубеже научно-технической революции, поскольку скоро будут использоваться совсем другие принципы управления операциями войск.
По словам Борисова, теперь победителем будет становиться тот, "кто быстрее научится обнаруживать противника, выдавать целеуказания и поражать". Он подчеркивает, что выполнять эти действия необходимо в "реальном масштабе времени".
Также замглавы военного ведомства отметил, что время от принятия решения до конечного результата сокращается и вскоре оно будет составлять секунды.
Издание напоминает, что в конце октября минувшего года "Известия" сообщили об успешном испытании гиперзвукового летательного аппарата (ГЗЛА) на камчатском полигоне Кура. В материале подчеркивалось, что это первое успешное испытание оружия, развивающего скорость на максимальной высоте до 7 км/с. ГЗЛА предназначен для установки вместо традиционных боеголовок на перспективные межконтинентальные баллистические ракеты.
РБК добавляет, что о возможном появлении гиперзвукового оружия в стране также писал "Коммерсант" со ссылкой на главу корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Бориса Обносова. Он заявлял, что это произойдет "в начале следующего десятилетия".
Комментарии
"Скоробудет". А еще Звезду Смерти построят на подземном заводе в Барнауле, вот-вот.
А чем вам,Ротор не нравиться? Работает стабильно,но не громко,прибыльно,дивиденды платят!
09:32Не обращай на 09-27 внимание, он просто скунс, вонючка. Биология у него такая - вонять.
- гость - 20 января 2017 г. 09:32 Мне не нравятся новости, где используются фразы: "в скором времени в стране появится", "скоро будут использоваться". Мне нравятся новости, где сообщается об уже произошедшем событии. Например: "Компания «Локхид Мартин» поставила заказчику 200-й серийный многоцелевой истребитель F-35 «Лайтнинг-2». Самолет F-35A (AX-2), переданный 12 января ВВС Сил самообороны Японии на предприятии в Форт-Уэрте (шт.Техас), в тот же день выполнил перелет на авиабазу Льюк (шт.Аризона)."
Всё правильно делается : чтобы напугать Трампа, надо сделать страшную мину и распушить пальцы веером - пусть репу чешет вместе со своим Министром Обороны. * кузькину мать ещё никто не отменял.
это опытно-конструкторские работы, составная часть НИОКР, которыми занимаются все оборонные комплексы всех развитых стран мира.
это опытно-конструкторские работы, составная часть НИОКР, которыми занимаются все оборонные комплексы всех развитых стран мира.
развитые страны (английский вариант термина: developed countries) обозначаются как государства, которые занимают на данный момент времени ведущее положение в мировой экономике
CALIBR зарегистрированный 20 января 2017 г. 10:44 Что-то я думаю, что Mad Dog Мэттис мало испугается "пальцев веером". Для пугания потребуется что-то серьезнее. "Я вас умоляю - не ставьте нам палки в колеса. Потому что если вы это сделаете, то те, кто сумеет выжить, будут писать о том, что мы тут сделали, еще 10 тысяч лет". (цитата сабжа)
- гость - 20 января 2017 г. 10:53 +++++++++++++++ Я просто попытался привязать выход новости к предстоящей инаугурации в свете того , что Кремль уже начали сомневаться в целесообразности ставки на эту "лошадь",имхо. http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/01/19/673665-proshla-eiforiya
Геноцид Эклеров 20 января 2017 г. 10:45 Понятно, что НИОКР. Вопрос в том, как это подается.
10:52 а можно комментировать без личностных нападок? если ты аноним, надо ли мне к тебе обращаться как к "анонимной шавке"?
мой комментарий достаточно нейтральный, и дан по сути: все ведущие государства занимаются НИОКР в области вооружений. если ты не считаешь Россию ведущим государством, то это лишь твоя личная печаль. Военные и экономические эксперты регулярно определяют мировой индекс военной мощи (Global Firepower Index), который является одним из самых объективных и учитывает более 50 различных показателей. При составлении Global Firepower Index не только ведётся скрупулёзный подсчёт танков, самолётов и военных кораблей, но и учитывается численность кадрового состава армии и её резерва, уровень финансирования военной сферы, транспортная инфраструктура страны, добыча нефти, размер государственного долга и даже протяженность береговой линии — словом, все факторы, способные повлиять на боеспособность национальной армии. Всего в рейтинге GFP рассматривается 106 стран. Первые три строчки, согласно последней, апрельской, версии рейтинга, занимают США, Россия и Китай.
- гость - 20 января 2017 г. 11:00 тут вопрос не к МО РФ, а к подачи этой новости журналистами, в данном случае РБК. мы даже на АМИКе можем зачастую видеть, как заголовок расходится с содержанием. журналисты такие журналисты.
Оружие - оружием, а что мы созидательного разработали , на уровне мировых стандартов? Убить, замочить в сортире - это мы можем. Когда рождать начнем ?
Видел намедни работу станка буржуйского Gamma 2000. Вот что надо разрабатывать, а не только оружие. Кому интересно- http://youtu.be/HfnEIi3PJgg
Anarchy 20 января 2017 г. 11:14 Оружие - оружием, а что мы созидательного разработали , на уровне мировых стандартов?
Дык климат у нас не тот!))
Здоров, давно не было видно тебя)) П.с., ну да, и климат не тот, и ещё 158 причин - отмазок Ну, сам же знаешь, отмазки в нашей стране властьимущие отливают в скрижалях)
а еще мы, как сказал один классик нравственность производим...
Anarchy 20 января 2017 г. 11:31 Здарова! Вчера был со смарта...пока не забанили!))
11-37 да , нынче огнИво правды не в почете, предпочтительнее конформизм и раболепие.. Проще кнопку нажать, чем подумать над написанным))
Геноцид Эклеров 20 января 2017 г. 11:10 тут вопрос не к МО РФ, а к подачи этой новости журналистами --- Насколько я вижу, тон задают как раз МОРФ и руководители ВПК. Причем, чаще всего, образец не то, что еще не принят на вооружение - он еще даже не прошел испытания - а уже вовсю гремят победные барабаны и завывают вувузелы. Особенно смешно смотреть на напыщенные речи про "неимеетаналоговвмире" на фоне какого-нибудь пластмассового макета.
У свидомых-климакс,даже калу,его подружка не пишет! Оружие может стрелять или молчать,смотря в чьих руках находиться! Если будет стрелять,по этим окраинским рукам,надо бить,и очень жёстко! По сабжу-либерасты не знают о том,что оружие можно не только производить,но и успешно его продавать,создавая новые рабочие места,зарабатывая валюту,совершенствуя передовые технологии. Операция ВКС в Сирии и истребление их борадатых друзей,не только удар по их самолюбию,но и хороший маркетинговый ход,по продвижению русского оружия! Трепещите,кастрюлеголовые скакуны!
Белые россы 20 января 2017 г. 11:46 Руби, какие рабочие места.....вона уралвагонзавод надорвался и володя отдал его в Ростех Сердюкову на потеху)) А то что все бородатые котята в сирии бегают с российским оружием - это хороший маркетинговый ход!??)
Борисов знает за какое-то новое оружие?!
Посмеяли, спасибо.
Белые россы 20 января 2017 г. 11:46 Фуганок, в тебе умер замечательный артист! Ты мог бы затмить самого Олега Попова, а может, чего стесняться - и самого Евгения Вагановича! Срочно в школу циркового искусства!
По сабжу: "хороший маркетинговый ход,по продвижению русского оружия". Итак, что показали год и три месяца войны в Сирии? 1).Бомбардировщик Су-24М умеет падать после попадания одной-единственной ракеты AIM-9. 2). Системы ПВО С-300 и С-400 умеют "грозно молчать" в кустах, пока израильтяне, американцы, турки и вообще, кто захочет, бомбят в Сирии то, что хотят. 3).Вертолет Ми-28Н "Ночной охотник" не умеет охотится по ночам, да и летать тоже. 4). Корабельные самолеты МиГ-29К и Су-33 умеют промахиваться мимо палубы собственного авианосца. Причем, весьма стабильно. Ну, и так далее. Классный маркетинг.
Так - то МО в вувузелы регулярно дует , полагаю для отпугивания наших "клятых друзей с Запада" Так , к примеру , о перспективном суперпупер авианосце было озвучено в марте 2015 , так же - через ответственных лиц. https://topwar.ru/70096-novye-svedeniya-o-razrabotke-perspektivnogo-avianosca-dlya-vmf-rossii.html А регулярные "проветривания" темы вот-вот разработанных гиперзвуковых снарядов уже и не смешно даже.
Белые россы 20 января 2017 г. 11:46 Фуганок, в тебе умер замечательный артист! +++++++++++++++ Да в нём человек умер , а это гораздо печальней. * одинаковый набор дежурных слов и фраз , как бы предполагает наличие робота , а не личности.
Челу под гостем 12.10 1.Обзовите причины данного изделия,плиз! 2.Имеються каналы связи,позволяющие не инденифицировать авиацию так называемой "междунарадной каолиции"как "чужой"! 3.Обоснуйте свой высер,поконкретнее! 4.Погуглите про не боевые потери авиации Пендосстана и малость охренеете! Исщо вопросы у свидомых либерастов есть,не?
CALIBR зарегистрированный 20 января 2017 г. 12:17 Так - то МО в вувузелы регулярно дует , полагаю для отпугивания наших "клятых друзей с Запада" --- Отпугнуть врага громким шумом - что-то в этом есть. "А-а-а, не подходите ко мне, я контуженный!! Всех порежу!!" Иногда срабатывает, против обычных граждан, в отсутствие стражей порядка.
- гость - 20 января 2017 г. 12:10 довольно тенденциозно изложены полуфакты. на сегодняшний день в мире нет бомбардировщиков, и вообще самолетов, которые нельзя сбить с одного прямого ракетного попадания; системы ПВО прикрывают не всю территорию Сирии, и даже не Дамаск, и даже не дворец Асада, а только и исключительно базы размещения контингента ВКС РФ; про вертолёт блеф; аварии палубной авиации связаны с недостаточной выучкой экипажей, и это исправляется более частыми полётами, что станет возможным с возвращением полигона НИТКА в Крыму; и т.д. по тону чувствуется антипатия к России и её вооруженным силам. пожалуйста, рекламируйте американское. только не здесь. идите на хохло-ресурсы и там прославляйте американское оружие. там вас благодарно встретит публика.
Белые росы 20 января 2017 г. 12:29 Повторите вопросы, только пожалуйста, на русском языке. Я с трудом понимаю написанное. Это алкоголь или что-то более тяжелое?
аварии палубной авиации связаны с недостаточной выучкой экипажей, и это исправляется более частыми полётами, что станет возможным с возвращением полигона НИТКА в Крыму; и т.д. +++++++++++++++ Давай ,аналитеГ , привяжи потерю двух бортов "Кузи" недостаточной выучкой, а я попкорн пожую в это время.Жду.
* ты хоть разницу знаешь между экипажем и просто лётчиком палубной авиации , управляющим истребителем ?
Геноцид Эклеров 20 января 2017 г. 12:33 на сегодняшний день в мире нет бомбардировщиков, и вообще самолетов, которые нельзя сбить с одного прямого ракетного попадания --- Есть примеры прямых ракетных попаданий, после которых самолеты возвращались на базу. Их десятки, если уже не сотни - Гугл в помощь. Кроме того, на Су-24М стоят система предупреждения о радиолокационном облучении и теплопеленгатор, предназначенный для обнаружения пуска ракет. Как ни странно, они не помогли. Я уже не говорю о "черном ящике" - это отдельная печальная история.
продолжаем:
Геноцид Эклеров 20 января 2017 г. 12:33 системы ПВО прикрывают не всю территорию Сирии, и даже не Дамаск, и даже не дворец Асада, а только и исключительно базы размещения контингента ВКС РФ; --- А от кого?
про вертолёт блеф --- "Напомним, Ми-28Н ВКС РФ разбился в Сирии 12 апреля в 01:29 мск." http://www.amic.ru/news/325222/
продолжаем:
Геноцид Эклеров 20 января 2017 г. 12:33 аварии палубной авиации связаны с недостаточной выучкой экипажей, и это исправляется более частыми полётами, что станет возможным с возвращением полигона НИТКА в Крыму --- Полигон НИТКА вернули уже почти 3 года назад. Сколько лет еще надо для обучения экипажей? Может, другие экипажи поискать, раз эти необучаемые?
идите на хохло-ресурсы и там прославляйте американское оружие. --- Ну кто-то же и здесь должен остаться, верно?
CALIBR,почему Вы меня игнорируете? У Вас серьёзные психологические проблемы!Их надо срочно решать!Готова вам дать(не о том ,что все подумали,а хотя бы почему и нет),пару -тройку советов,для того,что бы над Вашими постами не смеялись на этом сайте! Надеюсь на Ваш ответ на форуме!
Казя, я с тобой не общаюсь. троллей не кормлю. смотри поп-кормом не подавись, а то в твоём возрасте это фатально.
12:42 прямое ракетное попадание и дотянул до аэродрома? хоть один факт приведи из "сотни". попадание в СУ было с близкого расстояния и с хвостовой части. как говорили тогда, летчик просто не успел среагировать. тем более, что не ожидал воздушного нападения в то время и в том месте.
от кого прикрывает? от обстрелов оппозиции, от недружественного нападения стран коалиции. но закрывает только свои базы. Россия не принимала на себя обязательств по охране режима Асада от любых нападений.
по вертолёту: даже в вашей ссылке говорится про ошибку пилотирования и человеческий фактор. вопрос не к технике.
по палубной авиации: должно быть синхронно сработанные действия палубного персонала и лётчиков палубной авиации. видимо, недостаточно отработаны. с опытом придёт взаимодействие. палубная авиация США регулярно тренируется, и то есть аварии.
ек , да и мне с тобой общаться не в радость , просто имея претензию на знания темы ,объяснись другим форумчанам ,каким образом "недостаточная выученность экипажей" повлияла на потерю двух самолётов из-за обрыва троса. * умные слова это ещё не признак ума ,господа." (с)
Геноцид Эклеров 20 января 2017 г. 13:01 прямое ракетное попадание и дотянул до аэродрома? хоть один факт приведи из "сотни". --- "2 мая [1999 год]A-10 (бортовой номер 967, пилот Фил Хаун из 81 Expeditionary Fighter Squadron) приземлился в Скопье, поврежден ПВО к северу от Гниляна. Часть мотора отвалилась и была найдена Армией Югославии. Выполнял Airborne Foreward Air Controller миссию" - судя по повреждениям, ЗУР С-125, так как один двигатель отвалился начисто. Сербы его потом пытались выдать за обломки сбитого самолета.
летчик просто не успел среагировать. тем более, что не ожидал воздушного нападения в то время и в том месте. --- Пуск ракеты был на дальности свыше 10 км, так что никакого "близкого расстояния". И на что тогда нужны СПО и теплопеленгатор?
продолжаем:
Геноцид Эклеров 20 января 2017 г. 13:01 от кого прикрывает? от обстрелов оппозиции --- А вот с этого места поподробнее - расскажите, как ЗРК прикрывает от обстрелов. У оппозиции появилась авиация?
но закрывает только свои базы --- Для прикрытия объекта (базы) достаточно разместить ЗРК ближнего радиуса действия (кстати, они там тоже есть - "Панцирь-С1". Для чего тащить С-400, с дальностью 100 км?
по вертолёту: даже в вашей ссылке говорится про ошибку пилотирования и человеческий фактор. вопрос не к технике. --- А у меня вопрос именно к технике: почему экипаж во время ночного полета потерял ориентацию?
продолжаем:
Геноцид Эклеров 20 января 2017 г. 13:01 по палубной авиации: должно быть синхронно сработанные действия палубного персонала и лётчиков палубной авиации. видимо, недостаточно отработаны --- Если недостаточно - зачем тогда тащить авианосец в поход? Чтобы дать повод посмеяться?
с опытом придёт взаимодействие. --- Так когда придет? Сколько лет еще нужно?
палубная авиация США регулярно тренируется, и то есть аварии. --- Курс подготовки летчика ВМС США с нуля до присвоения квалификации - 60 недель. У вас было почти три года, если говорить про НИТКУ.
Курс подготовки летчика ВМС США с нуля до присвоения квалификации - 60 недель. У вас было почти три года, если говорить про НИТКУ. +++++++++++++++ Он хорошо в курсе только одной нитки - швейной ), о полигоне в Саках -по верхушкам , а то, что есть ещё и в Ейске -ни сном , ни духом. Проблема в том ,что "Кузя" встанет на глубокую модернизацию в 2018 году.Это предполагает разборку полностью до бортов - перегородок и замену оборудования. Больше авианосцев в стране нет , когда будет "суперпупер" -шо неизвестно ,ибо конь не валялся,а вот лётчики получившие определённую,но тренировку в реальных условиях ,потеряют квалификацию палубников. Одно дело -садиться на тренажёр , другое на палубу реального авианосца в море.
CALIBR зарегистрированный 20 января 2017 г. 13:51 Проблема "Кузи", что его вообще не надо было строить. Вместо него лучше бы потратили время и ресурсы на проект 1143.7 "Ульяновск" - с катапультами, с ЯЭУ. А это - и не авианосец, и не крейсер. Гибрид непонятного назначения.
Я разве оспариваю ?
CALIBR Обе аварии на Кузе с чем связаны - ? С человеческим фактором 1. Плохое наведение аппарата на палубу и порыв троса 2. случай порыв троса и не успели заменить пока аппарат был в воздухе. Не уложились в норматив. Доказывай что хохлы сделали качественные тросы, а обслуга их проверила и грамотно установила. В целом причина понятна выводы будут и не только летчики в этом виноваты. А так да виноват человеческий фактор. Если бы все делали, что положено, то аварий бы не было, точнее было бы на порядки меньше.
14:15 А зачем тебе авианосец? Он и России не сильно то и нужен. Папуасов гонять? Так дорого же. Взлет-посадка с авианосца по цене больше Калибра.
1. Плохое наведение аппарата на палубу и порыв троса ++++++++++++++ ёк ,тебе бы немножко знаний к твоему апломбу . Буровишь попало чЁ .
- гость - 20 января 2017 г. 15:24 А зачем тебе авианосец? Он и России не сильно то и нужен. Папуасов гонять? --- "Зелен виноград". Вопрос неправильно поставлен - не "зачем МНЕ авианосец", а "зачем РФ авианосец". Если РФ он без надобности - почему постоянно пытаются разрабатывать новые проекты? Зачем поддерживают на плаву "Кузю"?