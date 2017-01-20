Фото: mtdata.ru
Замминистра обороны России Юрий Борисов заявил, что в скором времени в стране появится гиперзвуковое оружие, передает РБК.
По его словам, данное оружие, требующее использования "принципиально новых материалов и систем управления", уже "на подходе". Также Борисов отметил, что гиперзвуковое оружие работает совсем "в другой среде, в плазме".
Замглавы Минобороны добавил, что армия РФ находится на рубеже научно-технической революции, поскольку скоро будут использоваться совсем другие принципы управления операциями войск.
По словам Борисова, теперь победителем будет становиться тот, "кто быстрее научится обнаруживать противника, выдавать целеуказания и поражать". Он подчеркивает, что выполнять эти действия необходимо в "реальном масштабе времени".
Также замглавы военного ведомства отметил, что время от принятия решения до конечного результата сокращается и вскоре оно будет составлять секунды.
Издание напоминает, что в конце октября минувшего года "Известия" сообщили об успешном испытании гиперзвукового летательного аппарата (ГЗЛА) на камчатском полигоне Кура. В материале подчеркивалось, что это первое успешное испытание оружия, развивающего скорость на максимальной высоте до 7 км/с. ГЗЛА предназначен для установки вместо традиционных боеголовок на перспективные межконтинентальные баллистические ракеты.
РБК добавляет, что о возможном появлении гиперзвукового оружия в стране также писал "Коммерсант" со ссылкой на главу корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Бориса Обносова. Он заявлял, что это произойдет "в начале следующего десятилетия".
Комментарии
"Скоробудет". А еще Звезду Смерти построят на подземном заводе в Барнауле, вот-вот.
А чем вам,Ротор не нравиться? Работает стабильно,но не громко,прибыльно,дивиденды платят!
09:32Не обращай на 09-27 внимание, он просто скунс, вонючка. Биология у него такая - вонять.
- гость - 20 января 2017 г. 09:32 Мне не нравятся новости, где используются фразы: "в скором времени в стране появится", "скоро будут использоваться". Мне нравятся новости, где сообщается об уже произошедшем событии. Например: "Компания «Локхид Мартин» поставила заказчику 200-й серийный многоцелевой истребитель F-35 «Лайтнинг-2». Самолет F-35A (AX-2), переданный 12 января ВВС Сил самообороны Японии на предприятии в Форт-Уэрте (шт.Техас), в тот же день выполнил перелет на авиабазу Льюк (шт.Аризона)."
Всё правильно делается : чтобы напугать Трампа, надо сделать страшную мину и распушить пальцы веером - пусть репу чешет вместе со своим Министром Обороны. * кузькину мать ещё никто не отменял.
это опытно-конструкторские работы, составная часть НИОКР, которыми занимаются все оборонные комплексы всех развитых стран мира.