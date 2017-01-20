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Возгорание грузового автомобиля случилось ранним утром в пятницу, 20 января, в Индустриальном районе Барнаула, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Данные о пожаре поступили в 05:31. Ликвидировать возгорание удалось в 05:45.

"На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 10 человек и трех единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались семь человек личного состава и две единицы техники", – резюмируют в экстренном ведомстве.

О пострадавших не сообщается.