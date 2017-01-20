Фото: fleetnews.co.uk

Жителей столицы Алтайского края утром в последний день рабочей недели, 20 января, ожидали семибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее тяжелая ситуация сложилась на пересечении улицы Власихинской и Малахова, а также на участке Павловского тракта после кольцевого перекрестка. Там скорость движения не превышала 3-5 километров в час.

Также заторы образовались на отрезках улиц Северо-Западная, Советской Армии, Челюскинцев, Матросова, Малахова и проспекта Строителей.

Обстановку на дороге осложняло ДТП, которое произошло на Павловском тракте.