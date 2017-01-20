Фото: fleetnews.co.uk
Жителей столицы Алтайского края утром в последний день рабочей недели, 20 января, ожидали семибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Наиболее тяжелая ситуация сложилась на пересечении улицы Власихинской и Малахова, а также на участке Павловского тракта после кольцевого перекрестка. Там скорость движения не превышала 3-5 километров в час.
Также заторы образовались на отрезках улиц Северо-Западная, Советской Армии, Челюскинцев, Матросова, Малахова и проспекта Строителей.
Обстановку на дороге осложняло ДТП, которое произошло на Павловском тракте.
Комментарии
Проехал Павлик сегодня в 7:00 с большим трудом. Никаких ДТП, заглохших и т.п. Асфальт чистый (насколько это зимой возможно), разметка даже вся видна. Ничем не объяснимая пробка. Ничо не понимаю!
А тут и понимать нечего. Это первый правитель города Барнаула, который догадался сдвинуть снег к обочинам дорог, тем самым сузив их в 1,5 раза.
Глупости. Сегодня все полосы были доступны. Если бы были сужения, я бы так и написал. На одну полосу был сужен участок на Строителей, но там, как раз, никакой пробки не наблюдалось, нормальные 60 км/час.
Узкие у вас дороги
ДТП на теплом рынке на переходе было утром, обе полосы были заняты в 7 часу утра
всё как обычно. утром окраины едут в центр, вечером возвращаются обратно.
Вот ДТП, которое всё держало, но к проезду уже всё убрали, объясняет пробку. Ясно.