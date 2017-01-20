Фото: barnaul.org
Паводок в Барнауле в этом году обещает быть непростым и затронуть сразу несколько поселков в Центральном районе краевой столицы.
Данный вопрос обсуждался в рамках заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Центрального района. Глава района Максим Сабына, в частности, отметил: "В связи с обильными снегопадами специалисты прогнозируют сложную паводковую обстановку. Поэтому требуется заблаговременно обеспечить более тщательную подготовку всех служб района".
По его словам, следует обеспечить своевременную очистку водопропускных сооружений, русел рек, укрепить дамбы, а также заготовить материалы для отсыпки низменных мест.
В Центральном районе в предполагаемую зону подтопления в этом году могут попасть микрорайон Затон, село Лебяжье, а также поселки Бельмесево, Борзовая Заимка, Южный и станция Ползуново. Здесь проживает более восьми тысяч человек.
Отметим также, что на текущей неделе предстоящий паводок обсуждали в Октябрьском районе Барнаула, где в первую очередь в зоне риска находится поселок Ильича.
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Синоптики уже высказывались о том, что паводковая обстановка весной-летом в целом в Республике Алтай и Алтайском крае может быть крайне непростой из-за того, что в горах снежный покров в разы превышает среднегодовые показатели.
Наиболее тяжелая ситуация в этих регионах, напомним, выпадает на так называемую вторую волну паводка, приходящуюся на самый конец весны — начало лета.
Комментарии
ранняя весна с оттепелями и вымораживанием сведёт к нулю ваши беспокойства.
В огороде пробовал раскопать, почти 1.5 метровый слой насыпало. Под снегом почва непромерзшая и вряд ли уже промерзнет. Соответственно впитывать будет хорошо, сильно не должно затопить.
возьмёмся за руки, друзья, и дружно песенку споём, грядёт высокая вода, мы очень скоро все умрём.
10:16, хорошо бы, иначе как в прошлом году будет потоп, и от комаров не спрятаться.
Не будет паводка. Весна в этом годе ранняя, поэтому ночью будет подмораживать, интенсивного снеготаяния не должно быть.