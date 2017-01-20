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Власти ожидают в Барнауле сложный паводок

, ИА "Амител"
В Центральном районе города подтопления могут затронуть более восьми тысяч человек

Фото: barnaul.org

Паводок в Барнауле в этом году обещает быть непростым и затронуть сразу несколько поселков в Центральном районе краевой столицы.

Данный вопрос обсуждался в рамках заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Центрального района. Глава района Максим Сабына, в частности, отметил: "В связи с обильными снегопадами специалисты прогнозируют сложную паводковую обстановку. Поэтому требуется заблаговременно обеспечить более тщательную подготовку всех служб района".

По его словам, следует обеспечить своевременную очистку водопропускных сооружений, русел рек, укрепить дамбы, а также заготовить материалы для отсыпки низменных мест.

В Центральном районе в предполагаемую зону подтопления в этом году могут попасть микрорайон Затон, село Лебяжье, а также поселки Бельмесево, Борзовая Заимка, Южный и станция Ползуново. Здесь проживает более восьми тысяч человек.

Отметим также, что на текущей неделе предстоящий паводок обсуждали в Октябрьском районе Барнаула, где в первую очередь в зоне риска находится поселок Ильича.

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Синоптики уже высказывались о том, что паводковая обстановка весной-летом в целом в Республике Алтай и Алтайском крае может быть крайне непростой из-за того, что в горах снежный покров в разы превышает среднегодовые показатели.

Наиболее тяжелая ситуация в этих регионах, напомним, выпадает на так называемую вторую волну паводка, приходящуюся на самый конец весны — начало лета.

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

20.01.2017 10:08
Банга

ранняя весна с оттепелями и вымораживанием сведёт к нулю ваши беспокойства.

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20.01.2017 10:16
Nic

В огороде пробовал раскопать, почти 1.5 метровый слой насыпало. Под снегом почва непромерзшая и вряд ли уже промерзнет. Соответственно впитывать будет хорошо, сильно не должно затопить.

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20.01.2017 10:19
финт

возьмёмся за руки, друзья, и дружно песенку споём, грядёт высокая вода, мы очень скоро все умрём.

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20.01.2017 10:31
- гость -

10:16, хорошо бы, иначе как в прошлом году будет потоп, и от комаров не спрятаться.

0  0
20.01.2017 10:45
М

Не будет паводка. Весна в этом годе ранняя, поэтому ночью будет подмораживать, интенсивного снеготаяния не должно быть.

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