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Участник знаменитого итальянского поп-трио Il Volo, занявшего в 2015 году на Евровидении третье место, Джанлука Джинобле должен был находиться в отеле Rigopiano, когда его накрыла снежная лавина, об этом в четверг, 19 января, сообщили местные СМИ, передает РИА Новости.

ЧП произошло 18 января вечером в горном массиве Гран-Сассо, который находится в области Абруццо. Снежная лавина, которая, вероятно, сошла из-за землетрясений в центральной Италии, погребла под собой гостиницу, где, по последним данным, находились 34 человека: 22 постояльца, восемь сотрудников и четверо гостей.

В четверг спасатели извлекли из заведения тела четырех погибших, остальные считаются пропавшими без вести.

По словам Джинобле, в момент, когда сошла лавина, он должен был находиться в отеле, однако ему удалось избежать трагедии по счастливой случайности. 21-летний певец добавил, что находится в ужасе от произошедшего, поскольку там погибли люди. Также он подчеркнул, что отель был замечательным местом, а его хозяин – добрым другом исполнителя.

Агентство пишет, что певец, родившийся и проживающий в местном городке Розето-дельи-Абруцци, должен был еще в понедельник, 16 января, отправиться в горы, чтобы отдохнуть в гостинице приятеля несколько дней.