Фото: чистодома.рф

Контроль за очисткой кровель от снега усилят в Барнауле после обрушения крыши конного клуба в Бердске, в результате чего погибли два человека.

"В связи с трагическими событиями в Бердске Сергей Дугин потребовал от городских служб усилить контроль за очисткой кровель от снега и наледи", – сообщили 20 января в пресс-центре мэрии краевой столицы.

В частности, организацию работ должны контролировать главы районных администраций, председатели ряда комитетов. Руководству предприятий и ведомств, а также собственникам ТРЦ и иных объектов с массовым пребыванием людей даны рекомендации о проведении регулярного осмотра зданий на предмет их безопасности.

Как сообщал портал Amic.ru, обрушение крыши конного клуба "Аллюр" в Бердске произошло вечером 19 января. В результате ЧП погибла 15-летняя воспитанница клуба и 45-летний тренер. Кроме того, двое подростков получили травмы и в настоящее время находятся в больнице.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.