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Новости

Следствие просит суд поместить замначальника УМВД Барнаула под стражу

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Меру пресечения в отношении подозреваемого во взяточничестве полицейского изберет Октябрьский районный суд

Фото: slavyansk.today

Октябрьский районный суд Барнаула в пятницу, 20 января, изберет в отношении подозреваемого во взяточничестве замначальника городского УМВД Андрея Арестова меру пресечения.

Как стало известно порталу Amic.ru, заседание суда начнется в 13:30. Рассматривать вопрос о мере пресечения в отношении высокопоставленного полисмена будет судья Дмитрий Сургуцкий. Источник сообщил нашему порталу, что следствие ходатайствует о помещении подозреваемого под стражу.

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Напомним, об уголовном деле в отношении замначальника городского УМВД Андрея Арестова стало известно накануне. Правоохранителя подозревают в получении взятки на сумму 1,2 миллиона рублей. По версии сотрудников краевого управления СКР, посредником при получении незаконных денег выступал знакомый полисмена.

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Также в Следственном комитете указывали, что Арестов был задержан с поличным сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

20.01.2017 11:11
- гость -

Для начала только его...

0  0
20.01.2017 11:12
- гость -

По версии сотрудников краевого управления СКР, посредником при получении незаконных денег выступал знакомый полисмена. Тоже видимо из бывших "решальщик вопросов".

0  0
20.01.2017 11:17
- гость -

Молодой человек на руководящей должности с февраля 2016 года, звание получил сразу при назначении... Есть сомнения, что такой борзый. Думаю должен пойти на особый порядок и сотрудничать со следствием. Соответственно станет известно кто за этим всем стоит.

0  0
20.01.2017 11:29
- гость -

а что же не сливают в прессу оперативную съемку задержания, как это было в других случаях? Одни постановочные картинки... Или в иных случаях намеренно подставляли не только взяточников, но и тех, кто помог их разоблачить?

0  0
20.01.2017 11:48
Геноцид Эклеров

2 новости о народе и ментах: 1) задолженность по заработной плате по всей стране составляет 3,5 млрд рублей; 2) у полковника МВД дома нашли и изъяли 9 млрд рублей.

0  0
20.01.2017 11:53
- гость -

Сейчас коррумпированных чиновникам не нравится, что их арестовывают на любой должности, они могут подозревать, что это политика президента. Оппозиции тоже не нравится политика президента. Всегда подозревал, что у коррупции и оппозиции есть общие взгляды

0  0
20.01.2017 12:01
Rogue Stray

Ой, да боже ж мой. Вывезти в Одесу, растрелять с трамвая - и всего делов. Там, в камышах, с 90-х джипы ненайдены стоят.

0  0
20.01.2017 12:07
- гость -

Rogue Stray зарегистрированный 20 января 2017 г. 12:01 Ой, да боже ж мой. Вывезти в Одесу, растрелять с трамвая - и всего делов. Там, в камышах, с 90-х джипы ненайдены стоят.

Нельзя, оставшиеся на должности коллеги расстрелянного могут также начать вывозить

0  0
20.01.2017 13:58
гость

В заголовке и тексте уже четко прописано: изберет меру)))). Уже решено? Или будет рассматривать вопрос об избрании меры?))))

0  0
20.01.2017 15:39
гость

Ну, избрали нет? Редакция???

0  0
20.01.2017 15:53
- гость -

Избрали домашний арест?

0  0
21.01.2017 07:42
- гость -

кто может создайте опросник,на общественное мнение с соц сетях и мы все ответим кто он такой

0  0
21.01.2017 12:54
Человек

Лошок видать, что ФСБэшники впороли. Опять же – очевидный состав, заявление терпилы, напрягаться сильно не надо. Толи дело крутые мусоришки, их не трогают. У нас в одном из малых городов АК начальник УРа и видимо половина его дерзких подчиненных как рядовых так руководящих - на одном органе судя по всему видали ФСБ и УСБ. Судите сами: жена не работает, две тачки (суммарно миллион) (джип появился задолго до повышения довольствия), трешка в престижном районе города, загородный дом (говорят миниммум три ляма вбухал), прилюдные братания и ручкания с местным криминалитетом (на одноклассниках даже был ролик со дня милиции где сей персонаж и его ближайшие коллеги в ночном клубе обнимаются и ручкаются с местными лидерами криминальной среды. Правда после того как видео стало публичным, некие спортивного вида молодые люди разбили все камеры в заведении, а заодно и лица персонала, собственник говорят потерялся). Может он просто попытается дебет с кредитом свести ? Ведь только на стоимость уже имеющихся и известных активов он по сути до сих пор официально не заработал.

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