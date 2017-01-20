Фото: slavyansk.today
Октябрьский районный суд Барнаула в пятницу, 20 января, изберет в отношении подозреваемого во взяточничестве замначальника городского УМВД Андрея Арестова меру пресечения.
Как стало известно порталу Amic.ru, заседание суда начнется в 13:30. Рассматривать вопрос о мере пресечения в отношении высокопоставленного полисмена будет судья Дмитрий Сургуцкий. Источник сообщил нашему порталу, что следствие ходатайствует о помещении подозреваемого под стражу.
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Напомним, об уголовном деле в отношении замначальника городского УМВД Андрея Арестова стало известно накануне. Правоохранителя подозревают в получении взятки на сумму 1,2 миллиона рублей. По версии сотрудников краевого управления СКР, посредником при получении незаконных денег выступал знакомый полисмена.
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Также в Следственном комитете указывали, что Арестов был задержан с поличным сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю.
Комментарии
Для начала только его...
По версии сотрудников краевого управления СКР, посредником при получении незаконных денег выступал знакомый полисмена. Тоже видимо из бывших "решальщик вопросов".
Молодой человек на руководящей должности с февраля 2016 года, звание получил сразу при назначении... Есть сомнения, что такой борзый. Думаю должен пойти на особый порядок и сотрудничать со следствием. Соответственно станет известно кто за этим всем стоит.
а что же не сливают в прессу оперативную съемку задержания, как это было в других случаях? Одни постановочные картинки... Или в иных случаях намеренно подставляли не только взяточников, но и тех, кто помог их разоблачить?
2 новости о народе и ментах: 1) задолженность по заработной плате по всей стране составляет 3,5 млрд рублей; 2) у полковника МВД дома нашли и изъяли 9 млрд рублей.
Сейчас коррумпированных чиновникам не нравится, что их арестовывают на любой должности, они могут подозревать, что это политика президента. Оппозиции тоже не нравится политика президента. Всегда подозревал, что у коррупции и оппозиции есть общие взгляды
Ой, да боже ж мой. Вывезти в Одесу, растрелять с трамвая - и всего делов. Там, в камышах, с 90-х джипы ненайдены стоят.
Rogue Stray зарегистрированный 20 января 2017 г. 12:01 Ой, да боже ж мой. Вывезти в Одесу, растрелять с трамвая - и всего делов. Там, в камышах, с 90-х джипы ненайдены стоят.
Нельзя, оставшиеся на должности коллеги расстрелянного могут также начать вывозить
В заголовке и тексте уже четко прописано: изберет меру)))). Уже решено? Или будет рассматривать вопрос об избрании меры?))))
Ну, избрали нет? Редакция???
Избрали домашний арест?
кто может создайте опросник,на общественное мнение с соц сетях и мы все ответим кто он такой
Лошок видать, что ФСБэшники впороли. Опять же – очевидный состав, заявление терпилы, напрягаться сильно не надо. Толи дело крутые мусоришки, их не трогают. У нас в одном из малых городов АК начальник УРа и видимо половина его дерзких подчиненных как рядовых так руководящих - на одном органе судя по всему видали ФСБ и УСБ. Судите сами: жена не работает, две тачки (суммарно миллион) (джип появился задолго до повышения довольствия), трешка в престижном районе города, загородный дом (говорят миниммум три ляма вбухал), прилюдные братания и ручкания с местным криминалитетом (на одноклассниках даже был ролик со дня милиции где сей персонаж и его ближайшие коллеги в ночном клубе обнимаются и ручкаются с местными лидерами криминальной среды. Правда после того как видео стало публичным, некие спортивного вида молодые люди разбили все камеры в заведении, а заодно и лица персонала, собственник говорят потерялся). Может он просто попытается дебет с кредитом свести ? Ведь только на стоимость уже имеющихся и известных активов он по сути до сих пор официально не заработал.