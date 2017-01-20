Фото: slavyansk.today
Октябрьский районный суд Барнаула в пятницу, 20 января, изберет в отношении подозреваемого во взяточничестве замначальника городского УМВД Андрея Арестова меру пресечения.
Как стало известно порталу Amic.ru, заседание суда начнется в 13:30. Рассматривать вопрос о мере пресечения в отношении высокопоставленного полисмена будет судья Дмитрий Сургуцкий. Источник сообщил нашему порталу, что следствие ходатайствует о помещении подозреваемого под стражу.
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Напомним, об уголовном деле в отношении замначальника городского УМВД Андрея Арестова стало известно накануне. Правоохранителя подозревают в получении взятки на сумму 1,2 миллиона рублей. По версии сотрудников краевого управления СКР, посредником при получении незаконных денег выступал знакомый полисмена.
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Также в Следственном комитете указывали, что Арестов был задержан с поличным сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю.
Комментарии
Для начала только его...
По версии сотрудников краевого управления СКР, посредником при получении незаконных денег выступал знакомый полисмена. Тоже видимо из бывших "решальщик вопросов".
Молодой человек на руководящей должности с февраля 2016 года, звание получил сразу при назначении... Есть сомнения, что такой борзый. Думаю должен пойти на особый порядок и сотрудничать со следствием. Соответственно станет известно кто за этим всем стоит.
а что же не сливают в прессу оперативную съемку задержания, как это было в других случаях? Одни постановочные картинки... Или в иных случаях намеренно подставляли не только взяточников, но и тех, кто помог их разоблачить?
2 новости о народе и ментах: 1) задолженность по заработной плате по всей стране составляет 3,5 млрд рублей; 2) у полковника МВД дома нашли и изъяли 9 млрд рублей.
Сейчас коррумпированных чиновникам не нравится, что их арестовывают на любой должности, они могут подозревать, что это политика президента. Оппозиции тоже не нравится политика президента. Всегда подозревал, что у коррупции и оппозиции есть общие взгляды
Ой, да боже ж мой. Вывезти в Одесу, растрелять с трамвая - и всего делов. Там, в камышах, с 90-х джипы ненайдены стоят.
Rogue Stray зарегистрированный 20 января 2017 г. 12:01 Ой, да боже ж мой. Вывезти в Одесу, растрелять с трамвая - и всего делов. Там, в камышах, с 90-х джипы ненайдены стоят.
Нельзя, оставшиеся на должности коллеги расстрелянного могут также начать вывозить