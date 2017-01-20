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Минэкономразвития разработало проект Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2030 года, что предполагает укрупнение регионов. В документе внимание уделено экономическому неравенству российских субъектов и предлагаются способы решения связанных с этим проблем, пишет ТАСС со ссылкой на "Известия".
В качестве меры по развитию отстающих субъектов Стратегия, в частности, предлагает создать новые единицы экономико-территориального развития страны – макрорегионы.
В документе отмечается, что глобально конкурентоспособные макрорегионы будут осуществлять долгосрочные мегапроекты межрегионального сотрудничества, "обеспечивающие синергетический эффект от взаимодополняющей реализации перспективной экономической специализации регионов", а также способствовать встраиванию страны в систему мировых хозяйственных связей.
Также проект настаивает на приоритете развития геостратегически важных территорий – Дальнего Востока, Арктической зоны России, Северного Кавказа, Калининградской области, Республики Крым и города Севастополь. Особое внимание должно уделяться развитию городских агломераций и разработке системы высокотехнологичных кластерных производств.
Внутренними причинами возникновения проекта по созданию макрорегионов называются отсутствие стабильного роста численности населения и его старение, низкая инфраструктурная обустроенность территорий, концентрация населения и экономическая активность в крупнейших агломерациях. Внешними – "завершение очередного цикла развития мировой экономики и переход к новому технологическому укладу, изменение географической конфигурации мировых центров, глобальные изменения территориальной структуры расселения, существенное увеличение численности населения, дефицит сельскохозяйственных земель и источников чистой питьевой воды".
Газета добавляет, что проект стратегии разработали в соответствии с ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации".
Комментарии
было уже
Всегда будут по этому поводу диаметрально - противоположные мнения.Выгодно реципиентам, если слияние с донором. Точка. Нам бы выгодно было с Нском или Кемеровом
Анархи,а почто не хотишь объединить АК с Техасом или Гаваями?
Ну с Кемерово. Вообще - в случае укрупнения, если все будет проходить в рамках ЗРФ - будет выравниваться уровень жизни. При условии, что богатые регионы будут укрупняться с бедными, и условия будут тождественны
Алтайскому краю могут вернуть Алтайский национальный район, каким он является по своей сути и количеству населения, и разогнав их правительство с Эл-курултаем сохранить для развития региона огромные день, которые сейчас тратятся на прокорм этой своры.
Даешь З-СФО!
идеальным для государства было бы чисто территориальное деление. как штаты в США. без каких-либо национальных образований. территориально-экономически объединить близкие субъекты РФ. например в нашем случае можно было бы слить 42, 22 и 04 в один макро-регион, назвать его например Южно-Сибирский край.
Ек, а как Татарстан, Башкирия, Чечня, Дагистан? Они не согласятся. Хотя , если по чесноку, твой вариант справедливый
без каких-либо национальных образований. территориально-экономически ------------------------------------------------------------------------- Всякие референдумы проводят, а такой вот не могут назначить. Да большинство населения страны одобрило бы территориально-экономическое устройство! Все эти разделения по национальностям и религиям служат только для разобщения народа, по-моему мнению.
Пока Панка не по правила - ДагЕстан*
опять обратно в ТОмскую губернию?))) герб барнаула с коняжкой вертайте в зад
Всякие референдумы проводят, а такой вот не могут назначить. +++++++++++++++++++++++ Надо нашим депутатам в Думе начать пробивать этот вопрос
У Кемеровской области большие кредиты перед государством,а наш на свои телепается. Отдавать придётся и нам в случае объединения.
Вы думаете, что если Барнаул перестанет быть центром субъекта, то в нем жить лучше станет? Я нет. Можно подумать в соседних регионах благосостояние равномерно по субъекту распределено. Разве что в Югре какой нибудь более менее между несколькими крупными городами. А в целом вся Россия живёт за счет углеводородов из Сибири. Не будет их завтра Москва станет вторым Киевом или Кишиневом. Дуристикой постсоветской занимаются.
Лучше 54, 42 и 22 регионы. Со столицей в Нск