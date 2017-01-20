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Удивительные рецепты: как приготовить из попкорна салаты, супы и пирожные?

, ИА "Амител"
Что можно готовить из попкорна, стоит ли его вообще есть и когда он стал самым популярным дополнением для просмотра кино?

В барнаульских кинотеатрах идет множество разнообразных фильмов. Среди стоящих картин этой недели – "Ла-Ла Ленд", "По млечному пути" и "Рай", и каждый идущий посмотреть новую картину на большом экране знает, что идеальное дополнение к кинематографу – это попкорн. У этого лакомства есть даже свой праздник, который отмечают 22 января. В преддверии Дня попкорна корреспондент Amic.ru решил разобраться в том, полезно ли употребление кукурузы в таком виде и что из нее можно готовить.

Пирожные из попкорна с миндалем

Что потребуется?

  • масло в спрее — по вкусу
  • попкорн — 12 чашек
  • соленые крендели — 4 чашки
  • поджаренный миндаль — 1 стакан
  • сахар — 2 чашки
  • соль — 1 чайная ложка (плюс соль для посыпки)
  • жирные сливки — 2/3 чашки
  • миниатюрный зефир — 2 чашки

Как готовить?

Крупно нарезать соленые крендели и миндаль. Сбрызнуть форму для выпечки маслом в спрее. Перемешать вместе попкорн, миндальные орехи и соленые крендельки. В кастрюле довести сахар, соль и 1/2 стакана воды до кипения на среднем огне. Снять кастрюлю с огня и медленно влить густые сливки. Сразу же добавить миниатюрный зефир и перемешать до полного растворения. Залить приготовленной карамельной смесью попкорн в миске, быстро перемешать с помощью резинового шпателя. Затем выложить массу в подготовленную форму, разровнять и прижать к поверхности. Обильно посыпать пирожные солью. Дать остыть перед нарезкой. Затем разрезать на прямоугольники и подавать.

Кукурузный крем-суп

Что потребуется?

  • Консервированная кукуруза — 300 г
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Овощной или куриный бульон — 350 мл
  • Сливочное масло — 30 г
  • Сливки — 100 мл
  • Попкорн — 100 г
  • Соль, перец

Как готовить?

Растопить сливочное масло и обжарить на нем нарезанный лук до прозрачности. Добавить к нему кукурузу и прогреть на небольшом огне 5-7 минут. Жидкость от кукурузы нужно сохранить. Залить овощи бульоном и варить 20 минут. Пробить в блендере до получения однородной массы, процедить ее через сито. Влить горячие сливки и разлить по пиалам. Попкорн использовать вместо гренок.  
 

Овощной салат с попкорном

Что потребуется?

  • Огурцы — 1-2 шт.
  • Помидоры — 1-2 шт.
  • Болгарский перец  — 1 шт.
  • Соль
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Попкорн — 150 г

Как готовить?

Овощи порезать на тонкие ломтики. Чеснок мелко порубить, смешать с лимонным соком, солью и оливковым маслом. Высыпать попкорн в миску, присыпать его солью и отправить в микроволновку до готовности. Смешать все ингредиенты, полить заправкой и сразу подавать.

История попкорна

Попкорн людям известен уже несколько тысячелетий. Делали его древние индейцы Америки, которые обнаружили разновидность маиса, способного к вздутию при нагревании. Это удивительное свойство попкорна связано с особым строением зерна, в котором находится капелька крахмала, содержащая воду. При нагревании вода вскипает, пар взрывает оболочку, и зерно раскрывается, увеличиваясь в объёме.

В массовую культуру попкорн вошел  в 1885 году с подачи Чарльза Криторза, начавшего внедрение первой компактной и мобильной машины для производства воздушной кукурузы в Чикаго. Продаваться в кинотеатрах этот вид закуски начал с 1912 года.

Польза и вред

Сама по себе кукуруза является очень полезным продуктом. Она крахмалистая, что делает ее довольно питательной. Калорийность кукурузы возрастает при превращении ее в попкорн. Так как вода испаряется, она становится значительно легче. Но не теряет всех  своих полезных свойств. Попкорн содержит в себе преимущественно углеводы – 80 г на 100 г продукта. Калорийность его – почти 400 Ккал. Даже добавление масла и приправ не особо влияет на пищевую ценность этого продукта, так как калорийность карамелизированного сладкого попкорна больше обычного всего на 50 Ккал.

Кроме того, кукуруза содержит большое количество антиоксидантов — полифенолов, которые препятствуют преждевременному старению. В ней есть достаточное количество клетчатки. Попкорн богат витаминами В1 и В2, магнием и калием, а также натрием и кальцием. Так что при умеренном употреблении данный продукт может принести только пользу.

Негативным моментом в употреблении попкорна является технология его приготовления. Производители добавляют во время жарки ароматизаторы и синтетические компоненты, в которых может быть больше всего опасных составляющих. А также не ясно, на каком масле была приготовлена кукуруза, оно может быть пальмовым или попросту старым и испорченным.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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