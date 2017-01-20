Овощи порезать на тонкие ломтики. Чеснок мелко порубить, смешать с лимонным соком, солью и оливковым маслом. Высыпать попкорн в миску, присыпать его солью и отправить в микроволновку до готовности. Смешать все ингредиенты, полить заправкой и сразу подавать.

История попкорна

Попкорн людям известен уже несколько тысячелетий. Делали его древние индейцы Америки, которые обнаружили разновидность маиса, способного к вздутию при нагревании. Это удивительное свойство попкорна связано с особым строением зерна, в котором находится капелька крахмала, содержащая воду. При нагревании вода вскипает, пар взрывает оболочку, и зерно раскрывается, увеличиваясь в объёме.

В массовую культуру попкорн вошел в 1885 году с подачи Чарльза Криторза, начавшего внедрение первой компактной и мобильной машины для производства воздушной кукурузы в Чикаго. Продаваться в кинотеатрах этот вид закуски начал с 1912 года.

Польза и вред

Сама по себе кукуруза является очень полезным продуктом. Она крахмалистая, что делает ее довольно питательной. Калорийность кукурузы возрастает при превращении ее в попкорн. Так как вода испаряется, она становится значительно легче. Но не теряет всех своих полезных свойств. Попкорн содержит в себе преимущественно углеводы – 80 г на 100 г продукта. Калорийность его – почти 400 Ккал. Даже добавление масла и приправ не особо влияет на пищевую ценность этого продукта, так как калорийность карамелизированного сладкого попкорна больше обычного всего на 50 Ккал.

Кроме того, кукуруза содержит большое количество антиоксидантов — полифенолов, которые препятствуют преждевременному старению. В ней есть достаточное количество клетчатки. Попкорн богат витаминами В1 и В2, магнием и калием, а также натрием и кальцием. Так что при умеренном употреблении данный продукт может принести только пользу.

Негативным моментом в употреблении попкорна является технология его приготовления. Производители добавляют во время жарки ароматизаторы и синтетические компоненты, в которых может быть больше всего опасных составляющих. А также не ясно, на каком масле была приготовлена кукуруза, оно может быть пальмовым или попросту старым и испорченным.