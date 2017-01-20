В барнаульских кинотеатрах идет множество разнообразных фильмов. Среди стоящих картин этой недели – "Ла-Ла Ленд", "По млечному пути" и "Рай", и каждый идущий посмотреть новую картину на большом экране знает, что идеальное дополнение к кинематографу – это попкорн. У этого лакомства есть даже свой праздник, который отмечают 22 января. В преддверии Дня попкорна корреспондент Amic.ru решил разобраться в том, полезно ли употребление кукурузы в таком виде и что из нее можно готовить.
Пирожные из попкорна с миндалем
Что потребуется?
- масло в спрее — по вкусу
- попкорн — 12 чашек
- соленые крендели — 4 чашки
- поджаренный миндаль — 1 стакан
- сахар — 2 чашки
- соль — 1 чайная ложка (плюс соль для посыпки)
- жирные сливки — 2/3 чашки
- миниатюрный зефир — 2 чашки
Как готовить?
Крупно нарезать соленые крендели и миндаль. Сбрызнуть форму для выпечки маслом в спрее. Перемешать вместе попкорн, миндальные орехи и соленые крендельки. В кастрюле довести сахар, соль и 1/2 стакана воды до кипения на среднем огне. Снять кастрюлю с огня и медленно влить густые сливки. Сразу же добавить миниатюрный зефир и перемешать до полного растворения. Залить приготовленной карамельной смесью попкорн в миске, быстро перемешать с помощью резинового шпателя. Затем выложить массу в подготовленную форму, разровнять и прижать к поверхности. Обильно посыпать пирожные солью. Дать остыть перед нарезкой. Затем разрезать на прямоугольники и подавать.
Кукурузный крем-суп
Что потребуется?
- Консервированная кукуруза — 300 г
- Репчатый лук — 1 шт.
- Овощной или куриный бульон — 350 мл
- Сливочное масло — 30 г
- Сливки — 100 мл
- Попкорн — 100 г
- Соль, перец
Как готовить?
Овощной салат с попкорном
Что потребуется?
- Огурцы — 1-2 шт.
- Помидоры — 1-2 шт.
- Болгарский перец — 1 шт.
- Соль
- Чеснок — 1 зубчик
- Лимонный сок — 1 ст. л.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Попкорн — 150 г
Как готовить?
История попкорна
Попкорн людям известен уже несколько тысячелетий. Делали его древние индейцы Америки, которые обнаружили разновидность маиса, способного к вздутию при нагревании. Это удивительное свойство попкорна связано с особым строением зерна, в котором находится капелька крахмала, содержащая воду. При нагревании вода вскипает, пар взрывает оболочку, и зерно раскрывается, увеличиваясь в объёме.
В массовую культуру попкорн вошел в 1885 году с подачи Чарльза Криторза, начавшего внедрение первой компактной и мобильной машины для производства воздушной кукурузы в Чикаго. Продаваться в кинотеатрах этот вид закуски начал с 1912 года.
Польза и вред
Сама по себе кукуруза является очень полезным продуктом. Она крахмалистая, что делает ее довольно питательной. Калорийность кукурузы возрастает при превращении ее в попкорн. Так как вода испаряется, она становится значительно легче. Но не теряет всех своих полезных свойств. Попкорн содержит в себе преимущественно углеводы – 80 г на 100 г продукта. Калорийность его – почти 400 Ккал. Даже добавление масла и приправ не особо влияет на пищевую ценность этого продукта, так как калорийность карамелизированного сладкого попкорна больше обычного всего на 50 Ккал.
Кроме того, кукуруза содержит большое количество антиоксидантов — полифенолов, которые препятствуют преждевременному старению. В ней есть достаточное количество клетчатки. Попкорн богат витаминами В1 и В2, магнием и калием, а также натрием и кальцием. Так что при умеренном употреблении данный продукт может принести только пользу.
Негативным моментом в употреблении попкорна является технология его приготовления. Производители добавляют во время жарки ароматизаторы и синтетические компоненты, в которых может быть больше всего опасных составляющих. А также не ясно, на каком масле была приготовлена кукуруза, оно может быть пальмовым или попросту старым и испорченным.
Комментарии