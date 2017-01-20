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Инкассатор погиб во время вооруженного ограбления в подмосковных Химках

, ИА "Амител"
Преступникам удалось скрыться с места происшествия

Фото: 1obl.ru

Инкассатор погиб в результате вооруженного нападения, которое произошло в подмосковных Химках, передает ТАСС со ссылкой на областную полицию.

Налет произошел около часа ночи. Неизвестные совершили нападение на инкассаторов возле крупного торгового центра.

"В результате нападения один инкассатор погиб, преступникам удалось скрыться", – сообщили в полиции.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

20.01.2017 11:56
- гость -

Есть мнение, что бандиты 90-х уже отсидели. Неужели начинается исторический повтор?

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20.01.2017 12:16
Алексей

Я там работал они вечно пьяные и охрана одни деды вот и результат

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