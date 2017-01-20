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Инкассатор погиб в результате вооруженного нападения, которое произошло в подмосковных Химках, передает ТАСС со ссылкой на областную полицию.
Налет произошел около часа ночи. Неизвестные совершили нападение на инкассаторов возле крупного торгового центра.
"В результате нападения один инкассатор погиб, преступникам удалось скрыться", – сообщили в полиции.
В данный момент устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
Комментарии
Есть мнение, что бандиты 90-х уже отсидели. Неужели начинается исторический повтор?
Я там работал они вечно пьяные и охрана одни деды вот и результат