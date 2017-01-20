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Инкассатор погиб в результате вооруженного нападения, которое произошло в подмосковных Химках, передает ТАСС со ссылкой на областную полицию.

Налет произошел около часа ночи. Неизвестные совершили нападение на инкассаторов возле крупного торгового центра.

"В результате нападения один инкассатор погиб, преступникам удалось скрыться", – сообщили в полиции.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.