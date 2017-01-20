Фото: polit.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что Владимир Путин примет участие в выборах главы государства 2018 года, передает РИА Новости со ссылкой на BBC.
"Еще во время нашего первого интервью в 2004 году я сказал вам, что как гражданин Российской Федерации я надеюсь, что он примет решение идти на новый срок", – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, намерен ли Путин идти на следующие выборы.
Кроме того, пресс-секретарь главы государства высказал мнение о необходимости в России сильной оппозиции, способной конкурировать с властью.
Напомним, что выборы президента РФ должны состояться в марте 2018 года. Сам Владимир Путин, отвечая на вопросы о том, будет ли он баллотироваться на новый срок, указывал, что об этом рано говорить.
Комментарии
Наверняка против этого оппозиция и чиновники, которых есть за что арестовать
Не удивительно работодатель все таки
12:22 +
Кроме того, пресс-секретарь главы государства высказал мнение о необходимости в России сильной оппозиции, способной конкурировать с властью. ++++++++++++ Оппозиция ЕР в лице трёх прикормленных проверенных партий давно не конкурент ,вот и папа Зю состарился и ищет себе замену ,а другой оппозиции в понимании власти нет, ибо ворота туда захлопнулись после декабря 2011 г. наглухо.
16 лет одни и те же лица.... как уже надоело
Голова понимает, что еслиВчё, то ему несдобровать
20.01.2017 12:39 mx665
Посмотрите украинский цирк.Там каждый день разные.Развлечетесь.
а кто такой Песков? если он о своём желании как простой гражданин РФ говорит, то ладно, это его гражданское право. но если как госслужащий это заявляет, то это противоречит требованиям госслужбы.
Полностью цитата : "Я думаю, что России пошло бы на пользу, если бы у нас была серьезная оппозиция с серьезным подходом, опытные профессионалы и политики, которые могли бы посоперничать с действующей властью в лице президента Путина, которого поддерживает 90% населения", - сказал Песков в ходе программы Hard Talk на BBC, которая будет показана 21 января. Выдержки из ответов Пескова приводит в пятницу, 20 января, РИА "Новости".
* при 90 % подержки населения говорить о " сильной оппозиции" просто неуместно - всё равно,что о "качественных отечественных деликатесах " двадцатимиллионному "сословию " российских нищих.
Кроме того, пресс-секретарь главы государства высказал мнение о необходимости в России сильной оппозиции, способной конкурировать с властью.........
Зачем нам оппозиция? Лучше пусть баллотируются Путин и все его 7 двойников. И все чтоб были под фамилией Путин и Владимир Владимировичи. От такой неопределенности, чиновники сойдут с ума, депутаты повесятся. Члены избиркомов сдадутся ФСБ, потому как неясно кому-же бюллетени подбрасывать. А счастливый скрепанутый народ народ будет пить боярышник и закусывать пальмовым маслом.
Серьёзная оппозиция теперь появится только в лице силовых структур в покоях главного ..и не факт, что без табакерки.
Ну вот таки и началась предвыборная гонка и гарант конституции по многочисленным и настойчивым просьбам электората ВЫНУЖДЕН стать президентам ( и пойти на галеры погонщиком)
CALIBR зарегистрированный 20 января 2017 г. 12:30
А вы будьте ближе к народу и тогда не будете набирать на выборах по 2 %.
Путину - да, Медведеву с его командой - нет.
20.01.2017 13:33 - гость -
Быть ближе к народу,значит быть его частью?Эти люди считают это ниже своего достоинства.Они избранные и исключительные.
А вы будьте ближе к народу и тогда не будете набирать на выборах по 2 %. ++++++++++++++++ глава избиркома подмосковных Мытищ ушел в отставку после скандала с подтасовкой итогов голосования.(с)
Зашел в инст. его дочери stpelegrinno - по прежнему ошивается во Франции и ваяет русофобские посты)
Ну вот, а нам втирают что у него 86%, а оказывается что только письков.
ему место только в тюрьме вместе с дружками олигархами
А чего бы сразу должность царя -батюшки пожизненно не ввести бы? Чего стесняться... Рабов-холопов 86%, схавают.
- гость - 20 января 2017 г. 15:46"ему место только в тюрьме вместе с дружками олигархами" Дык потому и пойдёт, поползёт на фуфловыборы, лишь бы задницу свою спасти от описанной вами перспективы...
Знаете, есть в России такой неписаный но ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВСЕГДА действующий закон: Лысого меняет волосатый. НИКОГДА этот закон не изменялся. Ленин лысый, Сталин волосатый. Хрущёв лысый , Брежнев волосатый, Андропов лысый , Черненко волосатый, Горбачёв лысый, Ельцин волосатый, Путин лысый, Медведев волосатый, опять Путин лысый, дальше должен быть кто-то волосатый...
"Путину - да, Медведеву с его командой - нет." =========== нет, родной, они только в комплекте такшта держитесь здесь...
тихо, а ещё они все были мужиками. значит будет волосатый мужик.
Гонец! Так кто протиффф та! Я честно гря думаю, что лучший вариант сейчас была бы женщина президент.Золотой век Екатерины, он же не зря назван золотым. И такого более не было в истории России
"Золотой век Екатерины" ========== это тот, что с потёмкинскими деревнями?
Да пусть и Путин будет, а вот малыша Медведева с его либералистическим правительствон поганой метлой гнать надо
Назарбаев же правит уже вон сколько и народ не против, а что, водка у них дешевая
20.01.2017 17:39 Палыч,тоже не понимаю гундявых,испытывающих лищнюю неприязнь к верховному.Чем уж он им так досадил,что спят и видят смены на абы кого.Или повторяют вслед,лишь бы казаться "демократами".Ну или просто-малолетки на развлечении.