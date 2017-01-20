Фото: polit.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что Владимир Путин примет участие в выборах главы государства 2018 года, передает РИА Новости со ссылкой на BBC.
"Еще во время нашего первого интервью в 2004 году я сказал вам, что как гражданин Российской Федерации я надеюсь, что он примет решение идти на новый срок", – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, намерен ли Путин идти на следующие выборы.
Кроме того, пресс-секретарь главы государства высказал мнение о необходимости в России сильной оппозиции, способной конкурировать с властью.
Напомним, что выборы президента РФ должны состояться в марте 2018 года. Сам Владимир Путин, отвечая на вопросы о том, будет ли он баллотироваться на новый срок, указывал, что об этом рано говорить.
Комментарии
Наверняка против этого оппозиция и чиновники, которых есть за что арестовать
Не удивительно работодатель все таки
12:22 +
Кроме того, пресс-секретарь главы государства высказал мнение о необходимости в России сильной оппозиции, способной конкурировать с властью. ++++++++++++ Оппозиция ЕР в лице трёх прикормленных проверенных партий давно не конкурент ,вот и папа Зю состарился и ищет себе замену ,а другой оппозиции в понимании власти нет, ибо ворота туда захлопнулись после декабря 2011 г. наглухо.
16 лет одни и те же лица.... как уже надоело