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Песков хочет, чтобы Путин пошел на новый президентский срок

, ИА "Амител"
Также пресс-секретарь главы государства уверен, что России нужна сильная оппозиция

Фото: polit.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что Владимир Путин примет участие в выборах главы государства 2018 года, передает РИА Новости со ссылкой на BBC.

"Еще во время нашего первого интервью в 2004 году я сказал вам, что как гражданин Российской Федерации я надеюсь, что он примет решение идти на новый срок", – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, намерен ли Путин идти на следующие выборы.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства высказал мнение о необходимости в России сильной оппозиции, способной конкурировать с властью.

Напомним, что выборы президента РФ должны состояться в марте 2018 года. Сам Владимир Путин, отвечая на вопросы о том, будет ли он баллотироваться на новый срок, указывал, что об этом рано говорить.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

20.01.2017 12:20
- гость -

Наверняка против этого оппозиция и чиновники, которых есть за что арестовать

0  0
20.01.2017 12:22
- гость -

Не удивительно работодатель все таки

0  0
20.01.2017 12:27
Anarchy

12:22 +

0  0
20.01.2017 12:30
CALIBR

Кроме того, пресс-секретарь главы государства высказал мнение о необходимости в России сильной оппозиции, способной конкурировать с властью. ++++++++++++ Оппозиция ЕР в лице трёх прикормленных проверенных партий давно не конкурент ,вот и папа Зю состарился и ищет себе замену ,а другой оппозиции в понимании власти нет, ибо ворота туда захлопнулись после декабря 2011 г. наглухо.

0  0
20.01.2017 12:39
mx665

16 лет одни и те же лица.... как уже надоело

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