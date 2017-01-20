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Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, голливудские актеры Роберт де Ниро, Алек Болдуин, Марк Руффало, кинорежиссер-документалист Майкл Мур и другие вышли на акцию протеста против избранного американского президента Дональда Трампа, пишет "Интерфакс".

Митинг в Нью-Йорке начался с зачитывания выдуманных сообщений из Twitter от лица Трампа актером Робертом де Ниро. После него выступили Мур, Болдуин, де Блазио, Руффало и другие.

Агентство пишет, что Мур назвал республиканца социопатом и выразил мнение, что Трамп "не продержится четыре года". Режиссер призвал к объявлению "100 дней протеста" против избранного главы США с момента начала его президентства. Также режиссер призвал провести массовую организованную акцию протеста в связи с церемонией инаугурации Трампа 20 января.

РИА Новости отмечает, что всего на улицы вышло несколько тысяч человек. Они собрались рядом с небоскребом Trump Tower – "штаб-квартирой" республиканца.

Агентство добавляет, что акция прошла под лозунгом WeStandUnited ("Мы вместе"), такой же призыв распространяется в соцсетях.

Протестующие также критиковали республиканца за расовую дискриминацию и религиозную нетерпимость, выступали в защиту прав иммигрантов и доступности программ медицинского страхования, в поддержку соглашения по борьбе с изменением климата.