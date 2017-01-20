Вот и наступили долгожданные выходные. Как их провести, читайте в нашем традиционном гиде. Так, в субботу можно отправиться на Вкусный базарчик в ТРЦ "Арена". Здесь с 14:00 до 18:00 будут продавать различные пирожные ручной работы, 50% от стоимости которых пойдет в благотворительный фонд "Облака", оказывающий помощь детям из малоимущих и многодетных семей, взрослым бездомным, сиротам, одиноким матерям без жилья и другим.

Вечером 21 января в МТА покажут лирическую драму "Валентин и Валентина" от начинающего режиссера и артиста театра Алексея Бурдыко. В музкомедии пройдет яркий спектакль "Бабий бунт", а в драме покажут итальянские страсти, здесь можно будет посмотреть комедию "Моя профессия – синьор из общества".

22 января в музкомедии покажут "Тётку Чарлея", а в драме можно будет посмеяться над спектаклем "За двумя зайцами".

Главной кинопремьерой недели стала картина "Рай" Андрея Кончаловского с Юлией Высоцкой в главной роли. По сюжету, Ольга, русская аристократка, эмигрантка, во время неожиданной проверки была арестована нацистами за то, что прятала еврейских детей, а позже ее отправили в концентрационный лагерь, где ее жизнь стала адом. Кроме того, на большом экране появились "Три икса: Мировое господство", а среди ужасов – российский фильм "Невеста" и картина "Преисподняя". Также вышел новый триллер "Ловушка".

Симфонический оркестр Государственной филармонии Алтайского края 21 января порадует барнаульцев "Симфоническими вечерами". Участие в них примет дирижер – народный артист Бурятии, лауреат Государственной премии России Владимир Рылов и солистка – лауреат международных конкурсов Дарья Кулишкина, играющая на скрипке. В программе будут представлены произведения знаменитых русских композиторов – Дмитрия Шостаковича (со сцены прозвучит его Концерт для скрипки с оркестром) и Александра Бородина (зрители услышат его Симфонию № 2 "Богатырская").

Утром в воскресенье можно отправиться в Алтайский центр ездового спорта, который находится в 30 километрах от центра Барнаула, в селе Шадрино Калманского района. Здесь посетителям предлагают познакомиться и узнать много интересного о собаках породы Сибирский хаски, которых можно будет гладить и обнимать, а при желании даже прокатиться на настоящей собачьей упряжке. Горячий чай прилагается.

Обязательна предварительная запись по телефону 555-680.

Детей стоит сводить в "Бэби театр", который работает при музкомедии, в субботу здесь для самых маленьких пройдет интерактивный спектакль "Незнайка в Солнечном городе". В воскресенье здесь покажут "Спящую красавицу". В Молодежном театре 22 января можно будет погрузиться в атмосферу нового года, посмотрев "Щелкунчика". В театре кукол "Сказка" на выходных пройдут "Машенька и Медведь" и "Серебряное копытце".