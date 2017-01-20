Фото: portalapple.ru

Решение о снижении цен в российском интернет-магазине Apple приняла американская корпорация, передает РИА Новости.

В частности, удешевление коснулось флагманского смартфона iPhone 7 с объемом памяти 32 гигабайта. Ранее он стоил 56,99 тысячи рублей, а теперь – 52,99 тысячи. Этот же гаджет с памятью 128 "гигов" продается за 60,99 тысячи, упав в цене на пять тысяч рублей.

iPhone 7 с памятью 256 гигабайт подешевел на шесть тысяч – до 68,99 тысячи рублей.

Кроме того, упал в цене на три тысячи iPad Air 2 с памятью 32 "гига" и без поддержки LTE. Теперь его продают за 29,99 тысячи рублей. Эта же модель с LTE и памятью 128 гигабайт продается за 46,99 тысячи рублей.

Также снизились цены на iPad Pro (от пяти до десяти тысяч рублей), iPad mini 4 (на три-четыре тысячи рублей), iPad mini 2 (на две тысячи).

Отметим, что Apple формирует цены в своем интернет-магазине в зависимости от страны.