Фото: obozrevatel.com

22-летний барнаулец Евгений Чемоданов в ночь на 16 января 2017 года разбил арматурой шесть автомобилей, передает "КП" – Барнаул" со ссылкой на владельцев машин.

Инцидент произошел на улице Попова, машины были припаркованы у дома №87, уточняет издание. Очевидцы рассказывают, что сигнализация на авто сработала около полуночи. 30 минут спустя местные жители обнаружили повреждения. Уточняется, что у одной машины помята крыша, будто на ней кто-то прыгал, у другой проткнуто лобовое стекло и помято крыло.

Владельцы пострадавших машин считают, что парень "переиграл" в компьютерные игры, пишет издание. Отмечается, что Чемоданов не только геймер и стример (человек, транслирующий процесс игры в сеть), но и занимается велоспортом, а также катается на лыжах и коньках.

По словам самого подозреваемого, соседи сами его спровоцировали. Они, приводит "КП" слова юноши, угрожали напасть на самого Чемоданова и его семью. Поэтому молодой человек сорвался и разбил машины.

При этом соседи заявили, что даже лично не были знакомы с вандалом и никогда с ним не общались. Один из очевидцев назвал "полным бредом" заявления о провокации. Он заявил, что с парнем "никто особо не общается", а автомобили были припаркованы в разных местах, даже не у его подъезда.

"КП" пишет, что парень не смог назвать имена преследующих и угрожающих ему соседей. "Они крысят и угрожают только за спиной", – приводит его слова издание.

Владельцы поврежденных автомобилей также добавили, что родители парня не идут на контакт, а общаются лишь с участковым. По его словам, они готовы возместить ущерб, чтобы не доводить дело до суда. Желание самостоятельно возмещать ущерб также выразил сам подозреваемый. Издание уточняет, что сумма ущерба всего составила порядка 300 тысяч рублей.

В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю "КП" сообщили, что по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества возбуждено уголовное дело. По закону злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.