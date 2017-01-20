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Новости

Молодой барнаулец разбил арматурой шесть автомобилей

, ИА "Амител"
Молодой человек заявил, что соседи сами спровоцировали его

Фото: obozrevatel.com

22-летний барнаулец Евгений Чемоданов в ночь на 16 января 2017 года разбил арматурой шесть автомобилей, передает "КП" – Барнаул" со ссылкой на владельцев машин.

Инцидент произошел на улице Попова, машины были припаркованы у дома №87, уточняет издание. Очевидцы рассказывают, что сигнализация на авто сработала около полуночи. 30 минут спустя местные жители обнаружили повреждения. Уточняется, что у одной машины помята крыша, будто на ней кто-то прыгал, у другой проткнуто лобовое стекло и помято крыло.

Владельцы пострадавших машин считают, что парень "переиграл" в компьютерные игры, пишет издание. Отмечается, что Чемоданов не только геймер и стример (человек, транслирующий процесс игры в сеть), но и занимается велоспортом, а также катается на лыжах и коньках.

По словам самого подозреваемого, соседи сами его спровоцировали. Они, приводит "КП" слова юноши, угрожали напасть на самого Чемоданова и его семью. Поэтому молодой человек сорвался и разбил машины.

При этом соседи заявили, что даже лично не были знакомы с вандалом и никогда с ним не общались. Один из очевидцев назвал "полным бредом" заявления о провокации. Он заявил, что с парнем "никто особо не общается", а автомобили были припаркованы в разных местах, даже не у его подъезда.

"КП" пишет, что парень не смог назвать имена преследующих и угрожающих ему соседей. "Они крысят и угрожают только за спиной", – приводит его слова издание.

Владельцы поврежденных автомобилей также добавили, что родители парня не идут на контакт, а общаются лишь с участковым. По его словам, они готовы возместить ущерб, чтобы не доводить дело до суда. Желание самостоятельно возмещать ущерб также выразил сам подозреваемый. Издание уточняет, что сумма ущерба всего составила порядка 300 тысяч рублей.

В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю "КП" сообщили, что по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества возбуждено уголовное дело. По закону злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

20.01.2017 12:48
Anarchy

Амику +++, за то, что не стали акцентировать на "либерализме"

0  0
20.01.2017 12:48
dsN

22-года идиоту. Причем тут вообще родители? Сам должен отвечать.

0  0
20.01.2017 12:50
- гость -

интернет - боец

0  0
20.01.2017 12:51
Геноцид Эклеров

вот как назвать этого с позволени ясказать великовозрастного детину? в компики играет, машины крушит... на стройки народного хозяйства его заслать - долг отрабатывать.

0  0
20.01.2017 12:52
- гость -

Покидали жоповозки на улице, вот и получили.

0  0
20.01.2017 12:57
- гость -

гость - 20 января 2017 г. 12:52 Покидали жоповозки на улице, вот и получили.

+ 1000000000000000000000000000000000000000000000000

0  0
20.01.2017 12:57
- гость -

Жоповозки разбросали, ну а ночью их в хламину кто-то ломом разломал... но Евгений Чемоданов (зачеркнуто) Аркадий Паровозов мимо мог не пролетать!

0  0
20.01.2017 13:01
- гость -

Покидали жоповозки на улице, вот и получили. и гость 20.01.2017 12:57

Мою ...опу возит машина, ваши ...опы нсят ноги. По вашей логике, если вы не там прошлись или не там встали, ваши ноги можно изуродовать или засунуть вам в ...опу))))

0  0
20.01.2017 13:01
ПлохойХорошийЗлой

Готов оплатить ему адвоката, если он через год 19 января поработает своей арматуриной по водовозкам, брошенным на на островского возле церкви )))

0  0
20.01.2017 13:03
- гость -

о, люди либеральных взглядов

0  0
20.01.2017 13:05
- гость -

20.01.2017 13:01 - гость -

Вы за мои ноги и задницу не переживайте. Моя жоповозка ночует в капитальном охраняемом гараже. Так что свои ноги, можете в свою задницу сколько угодно раз засовывать.))

0  0
20.01.2017 13:08
- гость -

Гаражи следует покупать, господа хорошие

0  0
20.01.2017 13:09
- гость -

- гость - 20 января 2017 г. 13:01 Покидали жоповозки на улице, вот и получили. и гость 20.01.2017 12:57

Мою ...опу возит машина, ваши ...опы нсят ноги. По вашей логике, если вы не там прошлись или не там встали, ваши ноги можно изуродовать или засунуть вам в ...опу))))

0 0 Источник: © ИА "Амител"

Смотри как бы арматура в твою .опу не вошла.

0  0
20.01.2017 13:09
- гость -

гаражи занимают место, даже когда там машина не стоит особенно это касается железных гаражей во дворах. сносить их надо

0  0
20.01.2017 13:10
- гость -

гость - 20 января 2017 г. 13:05

20.01.2017 13:01 - гость -

Вы за мои ноги и задницу не переживайте. Моя жоповозка ночует в капитальном охраняемом гараже. Так что свои ноги, можете в свою задницу сколько угодно раз засовывать.))

0 0 Источник: © ИА "Амител"

+ 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0  0
20.01.2017 13:11
- гость -

20.01.2017 13:09 - гость -

Очень часто в последнее время складываются ситуации, когда гараж расположенный в 100 метрах от дома не используется и жоповозка живет во дворе.

0  0
20.01.2017 13:12
- гость -

- гость - 20 января 2017 г. 13:09 гаражи занимают место, даже когда там машина не стоит особенно это касается железных гаражей во дворах. сносить их надо

Чтобы Чемодановым удобней было ломами машины разбивать?

0  0
20.01.2017 13:14
- гость -

ну, чемоданов выйдя на улицу и не увидев автомобиль, разобьет голову прохожему, думаете это лучше?

0  0
20.01.2017 13:16
- гость -

- гость - 20 января 2017 г. 13:14 ну, чемоданов выйдя на улицу и не увидев автомобиль, разобьет голову прохожему, думаете это лучше?

Сейчас невозможно выйти на улицу и не увидеть автомобиль. Для Чемодановых сейчас проблем нет

0  0
20.01.2017 13:16
- гость -

Наставили авто Чемондановым не пройти

0  0
20.01.2017 13:18
- гость -

Народ, проблема то не в "жоповозках" и не в том у кого есть деньги на гараж, а в том что такой Чемоданов с арматурой может в следующий раз не машины, а окна или, головы по пробивать.

0  0
20.01.2017 13:19
- гость -

20.01.2017 13:18 - гость -

А что ему сейчас мешает по окнам или головам бить? Машины во дворах? Перестаньте фантазировать.))

0  0
20.01.2017 13:20
- гость -

- гость - 20 января 2017 г. 13:18 Народ, проблема то не в "жоповозках" и не в том у кого есть деньги на гараж, а в том что такой Чемоданов с арматурой может в следующий раз не машины, а окна или, головы по пробивать.

То есть хорошо, что сейчас во дворе полно машин? Не надо бегать искать ночного прохожего, снял стресс на машинах и домой?

0  0
20.01.2017 13:23
- гость -

То есть хорошо, что сейчас во дворе полно машин? --- в Европе тоже машины на улицах стоят, наверное либерально настроенным гражданам от этого должно быть радостнее, однако наоборот. они ставят железные гаражи потому, что боятся, что другие либерально настроенные граждане их раскурочат

0  0
20.01.2017 13:24
- гость -

- гость - 20 января 2017 г. 13:19 А что ему сейчас мешает по окнам или головам бить? Машины во дворах? Перестаньте фантазировать.)) --- ему всего 22 года, вся жизнь впереди. болезнь прогрессирует

0  0
20.01.2017 13:26
- гость -

20.01.2017 13:23 - гость -

у них там свои чемодановы есть))

Жители неблагополучных пригородов французских городов традиционно отметили Новый год, поджигая автомобили: за прошедшую ночь по всей стране сожжено более тысячи автомобилей, сообщил министр внутренних дел Франции Брис Ортфе. (это с 31/12/2009 на 01/01/2010)

так что наши бросатели должны радоваться, что у нас чемодановых меньше)))

0  0
20.01.2017 13:36
Отчаянная

Одни недоразвитые чужие машины разбивают, почем зря. Другие от восторга пищат по этому поводу. Население, блин.

0  0
20.01.2017 13:38
- гость -

Отчаянная зарегистрированный 20 января 2017 г. 13:36 больше 2x лет online Одни недоразвитые чужие машины разбивают, почем зря. Другие от восторга пищат по этому поводу. Население, блин.

От восторга пищат только владельцы гаражей. Остальные напряглись

0  0
20.01.2017 13:42
- гость -

отчима жаль. такой подарок + ущерб 300 тыр. проще пацана на перевоспитание государству отдать

0  0
20.01.2017 13:46
- гость -

Молодец парень! Машинам не место во дворах!

0  0
20.01.2017 13:47
Ай

В следующих новостях: "мальчик с соседнего подъезда тридцати лет поразбивал голову четырём прохожим арматурой"

ответы компетентных комментаторов:

- нефиг шастать - найми охрану, я вот хожу с двумя головорезами и не трогают

0  0
20.01.2017 13:49
- гость -

Ай 20 января 2017 г. 13:47 --- - нет денег на охранника - сиди дома!

0  0
20.01.2017 13:49
- гость -

20.01.2017 13:36 Отчаянная

а мы должны плакать и сожалеть заполонившим дворы? да и не восторгаемся мы. а говорим что поделом.

0  0
20.01.2017 13:52
- гость -

20.01.2017 13:46 - гость - Молодец парень! Машинам не место во дворах! А вы в курсе, что он обещал школу поджечь?Тоже радоваться будете?Человек не здоров, причем опасен для общества

0  0
20.01.2017 13:56
Отчаянная

- гость - 20 января 2017 г. 13:38 А что напрягаться? Все машины в городе, априори, в гаражи не поставить, и так или иначе, а дворы будут ими заставлены. А вот, чтобы обезопасить автомобили от таких вандалов, нужно жестко их наказывать, чтобы другим неповадно было. Не мирно вопрос решать: дали денег на ущерб - разошлись. А с уголовным делом, чтобы такой вандал и материально был наказан, и посидел в тюрьме, чтобы клеймо на всю жизнь.

0  0
20.01.2017 13:57
- гость -

20.01.2017 13:56 Отчаянная

У вас машина во дворе ночует? Тогда понятна ваша защита.

0  0
20.01.2017 14:01
- гость -

- гость - 20 января 2017 г. 13:57 --- так если Вы радуетесь тому, что пострадало чье-то имущество, Вы ничем не лучше, чем этот пацан, который расколотил машины

0  0
20.01.2017 14:02
Отчаянная

- гость - 20 января 2017 г. 13:49 Не обязательно плакать, достаточно адекватно оценить ситуацию. По Вашему, машину, стоящую во дворе нужно сжечь, разбить только по тому, что она стоит во дворе?

0  0
20.01.2017 14:03
Коренной житель АК

В каждый двор по Чемоданову,или его отправлять в кругосветку.

0  0
20.01.2017 14:04
13:52

Школу - нет. А машины - да.

0  0
20.01.2017 14:04
- гость -

Ай 20 января 2017 г. 13:47 В следующих новостях: "мальчик с соседнего подъезда тридцати лет поразбивал голову четырём прохожим арматурой"

ответы компетентных комментаторов:

- нефиг шастать - найми охрану, я вот хожу с двумя головорезами и не трогают

Ну насчет нефиг шастать по ночам - прям в точку. Да и про двух головорезов все правильно - пошел ночью, возьми пару друзей, нет друзей - спи, завтра на работу

0  0
20.01.2017 14:06
Ай

20.01.2017 14:02 Отчаянная

Бесполезная дискуссия. Сытый - голодного не разумеет.

0  0
20.01.2017 14:07
- гость -

20.01.2017 14:01 - гость -

20.01.2017 14:02 Отчаянная

Перестаньте передергивать. Повторюсь еще раз. Нет радости. Но и сочувствия нет и не будет. Хозяева машин сами привели к такому результату. И не надо сказок про нехватку гаражей, про то что машина кормит и т.д. Много сейчас накормит машина у которой в лобовом арматура оказалась? Ночуете во дворах, будьте готовы к снятым дворникам, резаным/снятым колесам, битым кузовам и т.д. Это ваш выбор. Вы сами его сделали.

0  0
20.01.2017 14:09
- гость -

Да и про двух головорезов все правильно - пошел ночью, возьми пару друзей, нет друзей - спи, завтра на работу --- ночью по улице должен ходить только один человек, у которого больше всех друзей

0  0
20.01.2017 14:09
- гость -

- гость - 20 января 2017 г. 14:07 Ночуете во дворах, будьте готовы к снятым дворникам, резаным/снятым колесам, битым кузовам и т.д. Это ваш выбор. Вы сами его сделали. --- бьешь машины арматурой или людей. будь готов к тому, что тебя посадят. это твой выбор

0  0
20.01.2017 14:10
kazah

Машина ночует в гараже за 6 км от дома, чемодановых и иже с ними - на кол, так думаю

0  0
20.01.2017 14:12
- гость -

Не могу понять ни противников,ни сторонников ночных ночевок во дворах или гаражах.Вы сами себя-то слышите?Одним мешают возки во дворе (чем?!),только тем что вы водители спецмашин (пешикам по барабану),или ваше любимое место занято?Другие предлагают те-же места заставить гаражами!!!И это решение проблемы?!Как было ни пройти,ни проехать,так и....Решить вопрос раз и навсегда может только организация парковок,как у буржуев.

0  0
20.01.2017 14:12
- гость -

бьешь машины арматурой или людей. будь готов к тому, что тебя посадят. это твой выбор

Полностью согласен. Если ты кинул машину то будь готов ей пожертвовать. Если ты разбил голову то будь готов пожертвовать свободой. И тут нет ни капли радости. Каждый делает свой выбор.

0  0
20.01.2017 14:13
- гость -

20.01.2017 14:07 - гость - Нет. Не сами. Виноват всегда преступник, а не потерпевший.

0  0
20.01.2017 14:14
- гость -

Виноват всегда преступник, а не потерпевший.

При условии, что его поймают.

0  0
20.01.2017 14:15
- гость -

чет то мало 300 тыр-а моральный ущерб???

0  0
20.01.2017 14:17
- гость -

- гость - 20 января 2017 г. 14:14 Виноват всегда преступник, а не потерпевший. При условии, что его поймают. --- а доказательства он сам записал

0  0
20.01.2017 14:18
kazah

Чемодановы - зло, тачки во дворах - зло... Что-то мало добра стало в этом мире

0  0
20.01.2017 14:19
- гость -

а доказательства он сам записал

Вам бы книжки фантастические писать.))

0  0
20.01.2017 14:21
Отчаянная

- гость - 20 января 2017 г. 14:07 Если у нас ходят неадекватные, больные на голову люди, которые считают, что можно разбить чужую машину, потому что она на виду; обокрасть человека, который один идет по темному переулку; взять чужое, оставленное кем-то случайно на виду, то это вызывает не столько горечи, сколько то, что есть люди, которые считают, что пострадавшие были сами виноваты. А зачем тогда нам правосудие, при таком раскладе?

0  0
20.01.2017 14:22
- гость -

14:19, читай http://www.katun24.ru/news/228348/

0  0
20.01.2017 14:23
- гость -

Отчаянная, не обращайте внимание, не им решать

0  0
20.01.2017 14:23
- гость -

Дай волю, в подъезд скоро заедут. Есть платные парковки, есть гаражи - ставьте машины там. Парень молодец, что не с арматурой на них пошёл, а против хлама во дворах. Будь это днём, его бы могли убить, эти любители парковаться у подъездов. И они тут ещё, что-то возражают...

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