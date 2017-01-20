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Автомобиль на большой скорости въехал в толпу пешеходов в австралийском Мельбурне. В результате трое погибли, не менее 20, в том числе четыре ребенка, получили ранения, пишет в пятницу, 20 января, ТАСС со ссылкой на The Guardian.

Уточняется, что машина выехала на тротуар на оживленном перекрестке в 14:00 по местному времени, когда там находилось много человек. Очевидцы отмечают, что после этого началась паника, люди стали прятаться в близлежащих магазинах. По некоторым данным, также были слышны звуки выстрелов. Свидетели происшествия говорят, что наезд был совершен умышленно, водитель даже не пытался остановить машину после столкновения с людьми.

В данный момент автомобилист арестован, мотивы его действий выясняют правоохранители, пишет агентство. Также полиция просит местных жителей и туристов по возможности обходить место ЧП.

"Интерфакс" добавляет, что в телерепортажах с места событий показана сильно помятая красная легковушка с открытыми передними дверьми и разбитым лобовым стеклом. Район происшествия оцепили вооруженные стражи правопорядка.

По словам представителя местной полиции, согласно предварительным данным, наезд действительно совершили умышленно, однако это не было террористическим актом. Также полицейский добавил, что инцидент связан с имевшим ранее место нападением с ножом на юге города. Нападавший находится в полиции, новых угроз нет, отметил он.

Агентство добавляет, что в Мельбурне сейчас проходит популярный международный теннисный турнир "Большого шлема", на который приехало много иностранных туристов. В полиции добавили, что произошедшее не повлияло на проведение турнира.